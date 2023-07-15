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ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой

Статистика ЦБ: доля рубля в торговле с Европой составила почти 50%
Рубль — основная валюта при оплате российского экспорта в страны Азии, Европы, Океании и Карибского бассейна, показывает ранее закрытая статистика ЦБ. В импорте его доля не так значительна, хотя и превышает 50% в Европе
Доллар/Рубль USD/RUB ₽90,060 -0,06% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽101,200 +0,23% Купить
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽12,620 +0,23% Купить
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости
Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Рубль опережает доллар, евро и валюты дружественных стран в расчетах за экспорт из России в Европу и Азию — в мае 2023 года его доля составляла 49,8 и 36,3% соответственно. С Америкой и Африкой ситуация пока обратная — доля рубля там составляет 17,6 и 24,2% соответственно, значительно уступая «токсичным» валютам.

ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой

Такие данные приводятся в статистике ЦБ — регулятор возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта после перерыва в полтора года. В последнее время он раскрывал доли различных типов валют во внешней торговле в целом, но не по конкретным направлениям.

Что Россия получает за экспорт

Как Россия рассчитывается за импорт

Что предшествовало замене «токсичных» валют рублем

Эта структура не показывает отдельные страны, как раньше, когда она раскрывала показатели по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по крупнейшим торговым партнерам (Китай, Турция, Индия, Белоруссия, Казахстан и т.д.). Теперь статистика разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В ней показана доля рубля, валют недружественных стран (доллар и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

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ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой

Как меняются расчеты за экспорт

  • В мае 2023 года (последние данные ЦБ) общая доля рубля и «дружественных» валют в расчетах за экспорт составила 66%, следует из данных ЦБ. Впервые она превысила доллары и евро в сентябре 2022 года — 51,3% против 48,7%. В феврале 2022 года доля рубля составляла 13%, доллара и евро — 85,8%, иные валюты занимали всего 0,8%.
  • В марте 2023 года доля рубля начала преобладать (42%) над остальными валютами — как недружественных стран, так и дружественных. Доля валют недружественных государств, в том числе доллара и евро, была на уровне 39,1%, доля остальных валют — 20,7%. В мае этот разрыв увеличился сильнее: доля рубля составила 39,1%, что больше доли доллара и евро на 5 п.п. (34,1%). Доля «дружественных» валют — 26,9%.
  • Доля рубля является основной при расчетах за экспорт со странами Азии (36,3%), Европы (49,8%), Карибского бассейна (50,5%) и Океании (47,2%).
  • При расчетах со странами Азии доля иных валют составляет 33,5%, доля доллара и евро — 30,2%. При этом доля доллара, евро и иных «токсичных» валют в мае впервые уступила и рублю, и «дружественным» валютам.
  • В расчетах за экспорт по европейскому направлению «недружественные» валюты занимают 45,1%, остальные (за исключением рубля) валюты — 5,1%. Доля доллара и евро по этому направлению не превышает половины с февраля 2023 года. Для сравнения: в феврале 2022 года этот показатель составлял 88,8%, в марте 2022 года он достиг пика с начала 2019 года (91,8%) и после этого начал сокращаться, уступая позиции рублю.
  • Доля доллара и евро преобладает над остальными валютами в мае 2023 года при расчетах со странами Америки (81,1%) и Африки (58,9%). При этом если в американском регионе этот показатель не опускался ниже 71% с начала статистики в 2019 году, то по африканскому направлению ситуация может меняться от месяца к месяцу. Например, в апреле 2023 года доля рубля составляла 43,7% (в мае всего 24,2%), «недружественных» валют — 24,2%.

ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой

Как меняются расчеты за импорт

  • Общая доля рубля и «дружественных» валют начала преобладать над «недружественными» валютами в ноябре 2022 года — 51% против 49%. В мае 2023 года соотношение составляет уже 64,1 и 35,9%.
  • Рубль немного опережает другие валюты при расчетах за импорт только со странами Европы — его доля составляет 50,1%. Доля валют недружественных стран — 45,9%. По остальным направлениям доля российской валюты не так велика.
  • Для оплаты импорта из стран Азии в мае 2023 года почти в половине случаев использовались валюты дружественных стран, доля доллара и евро составила 29,4%, рубля — 21,1%.
  • Доллары и евро занимают основные доли при расчетах за импорт со странами Америки (74,9%), Африки (58,3%) и Океании (67%). Импорт из стран Карибского бассейна в мае 2023 года в основном оплачивался «дружественными» валютами — 77%.

Почему меняется структура валют

Еще в марте 2022 года президент Владимир Путин распорядился перевести оплату российского газа в рубли. На практике схема выглядит следующим образом: компании из западных стран открывают два спецсчета типа «К» в Газпромбанке — валютный и рублевый. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет, после чего банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя.

«На фоне масштабных санкционных ограничений со стороны недружественных стран с марта 2022 года происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности», — отмечал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в евро (разница между экспортом и импортом) стал отрицательным, указывал регулятор.

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле произошло «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял ЦБ в конце 2022 года. Росту расчетов в китайской валюте и рублях способствовали «переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран».

Российские компании из-за санкций также столкнулись с техническими сложностями при проведении расчетов в долларах и евро. Так, ряд крупных банков были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Кроме того, переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. Также с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.

«Есть запрос у банков, у бизнеса, часто спрашивают нас, как нам рассчитаться в долларах, в евро, это очень дорого, сложно. Надо понимать, что наш основной месседж состоит в том, что ситуация, мир поменялись. Поэтому расчеты с дружественными странами в национальных валютах — это ровно то направление, которое на самом деле является магистральным», — говорил директор департамента организации международных расчетов ЦБ Михаил Ковригин.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова
рубль доллары Евро санкции экспорт импорт ЦБ юань рупия
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