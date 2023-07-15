ЦБ раскрыл роль рубля в торговле России с Европой, Азией и Америкой

Рубль — основная валюта при оплате российского экспорта в страны Азии, Европы, Океании и Карибского бассейна, показывает ранее закрытая статистика ЦБ. В импорте его доля не так значительна, хотя и превышает 50% в Европе

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Рубль опережает доллар, евро и валюты дружественных стран в расчетах за экспорт из России в Европу и Азию — в мае 2023 года его доля составляла 49,8 и 36,3% соответственно. С Америкой и Африкой ситуация пока обратная — доля рубля там составляет 17,6 и 24,2% соответственно, значительно уступая «токсичным» валютам.

Такие данные приводятся в статистике ЦБ — регулятор возобновил публикацию структуры валют экспорта и импорта после перерыва в полтора года. В последнее время он раскрывал доли различных типов валют во внешней торговле в целом, но не по конкретным направлениям.

Эта структура не показывает отдельные страны, как раньше, когда она раскрывала показатели по ЕС, БРИКС, СНГ, а также по крупнейшим торговым партнерам (Китай, Турция, Индия, Белоруссия, Казахстан и т.д.). Теперь статистика разбита по географическим направлениям: Азия, Америка, Африка, Европа, Карибский бассейн и Океания. В ней показана доля рубля, валют недружественных стран (доллар и евро) и иных валют, к которым относятся и валюты дружественных стран — юани, рупии, дирхамы и т.п.

Как меняются расчеты за экспорт

В мае 2023 года (последние данные ЦБ) общая доля рубля и «дружественных» валют в расчетах за экспорт составила 66%, следует из данных ЦБ. Впервые она превысила доллары и евро в сентябре 2022 года — 51,3% против 48,7%. В феврале 2022 года доля рубля составляла 13%, доллара и евро — 85,8%, иные валюты занимали всего 0,8%.

В марте 2023 года доля рубля начала преобладать (42%) над остальными валютами — как недружественных стран, так и дружественных. Доля валют недружественных государств, в том числе доллара и евро, была на уровне 39,1%, доля остальных валют — 20,7%. В мае этот разрыв увеличился сильнее: доля рубля составила 39,1%, что больше доли доллара и евро на 5 п.п. (34,1%). Доля «дружественных» валют — 26,9%.

Доля рубля является основной при расчетах за экспорт со странами Азии (36,3%), Европы (49,8%), Карибского бассейна (50,5%) и Океании (47,2%).

При расчетах со странами Азии доля иных валют составляет 33,5%, доля доллара и евро — 30,2%. При этом доля доллара, евро и иных «токсичных» валют в мае впервые уступила и рублю, и «дружественным» валютам.

В расчетах за экспорт по европейскому направлению «недружественные» валюты занимают 45,1%, остальные (за исключением рубля) валюты — 5,1%. Доля доллара и евро по этому направлению не превышает половины с февраля 2023 года. Для сравнения: в феврале 2022 года этот показатель составлял 88,8%, в марте 2022 года он достиг пика с начала 2019 года (91,8%) и после этого начал сокращаться, уступая позиции рублю.

Доля доллара и евро преобладает над остальными валютами в мае 2023 года при расчетах со странами Америки (81,1%) и Африки (58,9%). При этом если в американском регионе этот показатель не опускался ниже 71% с начала статистики в 2019 году, то по африканскому направлению ситуация может меняться от месяца к месяцу. Например, в апреле 2023 года доля рубля составляла 43,7% (в мае всего 24,2%), «недружественных» валют — 24,2%.

Как меняются расчеты за импорт

Общая доля рубля и «дружественных» валют начала преобладать над «недружественными» валютами в ноябре 2022 года — 51% против 49%. В мае 2023 года соотношение составляет уже 64,1 и 35,9%.

Рубль немного опережает другие валюты при расчетах за импорт только со странами Европы — его доля составляет 50,1%. Доля валют недружественных стран — 45,9%. По остальным направлениям доля российской валюты не так велика.

Для оплаты импорта из стран Азии в мае 2023 года почти в половине случаев использовались валюты дружественных стран, доля доллара и евро составила 29,4%, рубля — 21,1%.

Доллары и евро занимают основные доли при расчетах за импорт со странами Америки (74,9%), Африки (58,3%) и Океании (67%). Импорт из стран Карибского бассейна в мае 2023 года в основном оплачивался «дружественными» валютами — 77%.

Почему меняется структура валют

Еще в марте 2022 года президент Владимир Путин распорядился перевести оплату российского газа в рубли. На практике схема выглядит следующим образом: компании из западных стран открывают два спецсчета типа «К» в Газпромбанке — валютный и рублевый. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счет, после чего банк продает эту валюту на Московской бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счет иностранного покупателя.

«На фоне масштабных санкционных ограничений со стороны недружественных стран с марта 2022 года происходила широкая структурная трансформация российской экономики, в том числе в части расчетов внешнеэкономической деятельности», — отмечал ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков». Постепенный отказ от расчетов в евро в экспорте привел к тому, что чистый экспорт в евро (разница между экспортом и импортом) стал отрицательным, указывал регулятор.

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле произошло «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», объяснял ЦБ в конце 2022 года. Росту расчетов в китайской валюте и рублях способствовали «переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран».

Российские компании из-за санкций также столкнулись с техническими сложностями при проведении расчетов в долларах и евро. Так, ряд крупных банков были отключены от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT, которая используется для проведения валютных переводов. Кроме того, переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. Также с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России.

«Есть запрос у банков, у бизнеса, часто спрашивают нас, как нам рассчитаться в долларах, в евро, это очень дорого, сложно. Надо понимать, что наш основной месседж состоит в том, что ситуация, мир поменялись. Поэтому расчеты с дружественными странами в национальных валютах — это ровно то направление, которое на самом деле является магистральным», — говорил директор департамента организации международных расчетов ЦБ Михаил Ковригин.