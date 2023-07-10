Глава АвтоВАЗа предложил создать новую госструктуру для расчетов в валюте

В России необходимо создать новый государственный расчетный центр, чтобы получать оплату в различных валютах, заявил глава АвтоВАЗа. Сейчас российские экспортеры испытывают проблемы с взаиморасчетами с зарубежными партнерами

Максим Соколов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

АвтоВАЗ, как и все российские экспортеры испытывают «определенные проблемы» с финансовыми взаиморасчетами со своими зарубежными партнерами. Об это заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая на выставке «Иннопром-2023» впра понедельник, 10 июля, передает корреспондент РБК.

«Мы рассчитываем, что государственная политика будет направлена на структурирование таких взаиморасчетов. Тут нужно вмешательство на межгосударственном уровне и, конечно же, мы рассчитываем, что российские министерства, не только Минпромторг, будут проводить кропотливую работу с центральными банками по выстраиванию таких цепочек финансовых взаиморасчетов, подключению коммерческих банков к системе передачи финансовых сообщений — это российский аналог Swift», — сказал Соколов. По его словам, без этого платежи будут проходить, но долго, что «неприемлимо для сегодняшних скоростей бизнес-отношений».

«Нам нужен такой государственный расчетный центр, чтобы поддержать оплату в различных валютах. У нас есть не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такие расчеты проводились более системно, а это возможно только в рамках консолидации всех отраслей и предприятий промышленности», подчеркнул топ-менеджер.

О проблемах с расчетами за российские товары в валюте в конце апреля говорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «У нас сейчас активно происходит переход расчетов в национальные валюты — разные национальные валюты. Этот переход он разный. Потому что некоторые национальные валюты имеют ограничения, в том числе валютные ограничения», — отмечала она. В качестве примера Набиуллина приводила индийские рупии, которые российским экспортерам «достаточно сложно репатриировать, вывести за рубеж»: «То есть на эти рупии должен быть либо предъявлен спрос по импорту, либо они должны вкладываться в какие-то рупийные финансовые активы». Тогда она сообщила, что эти «проблемы известны», «мы их естественно обсуждаем». РБК направил запросы в пресс-службы правительства, Минпромторга, ЦБ и Российского экспортного центра.

По словам Соколова, АвтоВАЗ имеет «значительный опыт взаимодействия с различными странами» и ведет переговоры по экспорту своих автомобилей в страны Персидского залива. Сейчас обсуждаются поставках автомобилей Lada в том числе с ОАЭ, Оманом и и Сирией, а также рассматриваются перспективы развития отношений с Ираном и Турцией. «Мы открыты для новых проектов совместно с нашими партнерами в различных странах ближневосточного региона: идет активный переговорный процесс и для экспорта наших автомобилей и, может быть, организации сборочных производств в странах Персидского залива, поскольку это логичный быстроразвивающийся регион для формирования прочных производственных, финансовых и логистических связей», — сказал он. Кроме того, АвтоВАЗ видит большой потенциал во Вьетнаме и на африканском континенте. Объем экспорта компании в 2023 году может составить 10–15 тыс. машин (при планах производства с июля по 30 тыс. автомобилей в месяц), прогнозирует он. В следующем году компания рассчитывает увеличить экспорт «в несколько раз». «Это показывает нашу нацеленность на развитие экспортной составляющей, которая является очень важной для нашего бизнеса», — заключил Соколов.