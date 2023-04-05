ЦБ рассказал о международных переводах «бочком и ползком»

Банки и бизнес спустя год после введения санкций смогли протоптать «разные тропки» для международных расчетов, рассказали в ЦБ, описав текущую ситуацию с зарубежными переводами в пословицах и поговорках

Вид на здание ЦБ России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ситуацию с проведением международных денежных переводов в современных условиях можно описать четырьмя пословицами и поговорками, рассказал директор департамента организации международных расчетов Банка России Михаил Ковригин на съезде Ассоциации российских банков.

«Первая — это «что о том говорить, чего нельзя воротить». Есть запрос у банков, у бизнеса, часто спрашивают нас, как нам рассчитаться в долларах, в евро, это очень дорого, сложно. Надо понимать, что наш основной месседж состоит в том, что ситуация, мир поменялись. Поэтому расчеты с дружественными странами в национальных валютах — это ровно то направление, которое на самом деле является магистральным», — сказал Ковригин.

Вторая пословица, которую упомянул глава департамента ЦБ, — «где скоком, где лётом, где бочком, а где ползком» — означает, что сейчас механизм международных расчетов индивидуален по каждому направлению и зависит от нескольких параметров, в том числе от юрисдикции, и от того, как на этом направлении работают банки, экспортеры и импортеры. По его словам, бизнес за последний год «в хорошем смысле протоптал разные тропки» к финансовым и торговым партнерам. «Если год назад вопрос организации расчетов был острым в том плане, что все бизнесмены были по одну сторону баррикад и спрашивали: «А как делать?», то сейчас мы наблюдаем по ряду направлений, что уже появляется конкуренция здоровая. По сути дела, банки начинают немножко друг с другом толкаться локтями и конкурировать», — описал Ковригин. Он добавил, что стоимость проведения платежей будет снижаться по мере увеличения числа провайдеров, которые будут проводить трансграничные операции.

«Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что встретились с ними», — привел еще одну пословицу Ковригин. По его словам, компетенции в организации зарубежных расчетов стали конкурентным преимуществом, хотя раньше воспринимались как само собой разумеющееся. «С учетом того, как у нас расширяются санкционные контуры, понятно, что конкурентное поле выглядит достаточно новым. И возможности есть у многих. Что для этого надо — это четвертая пословица: «бери всегда ношу по себе, чтоб не кряхтеть при ходьбе», — отметил он.

Ковригин привел в пример обращения небольших банков, которые жалуются в ЦБ на то, что они направили в 50 зарубежных банков-корреспондентов информацию о том, что хотели бы с ними сотрудничать, но никто не ответил. «Чтобы выходить на рынок международных отношений, надо к этому быть готовым. Должна быть компетенция и в плане технологий, и в плане понимания, как работает контрагент, и в плане того, чтобы были люди с иностранными языками», — сказал он, добавив, что это недешевое направление бизнеса, в которое надо инвестировать.

У российских банков возникли сложности с проведением трансграничных переводов в 2022 году после введения западными странами масштабных санкций против российской финансовой системы из-за специальной военной операции России на Украине и последовавших за ней санкций. Во-первых, осуществление операций усложняет отключение ряда кредитных организаций от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Сейчас от нее отключены десять российских банков: Сбербанк, ВТБ, «Открытие», Россельхозбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия», Совкомбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и МКБ.

Во-вторых, вне зависимости от SWIFT переводы в долларах или евро становятся недоступны для санкционных банков. В-третьих, с весны 2022 года иностранные кредитные организации начали отключать корреспондентские счета российским банкам вне зависимости от их нахождения в санкционных списках либо усилили проверку переводов из России. В результате крупные банки под санкциями были вынуждены или полностью свернуть направление международных переводов, или настроить альтернативные способы их проведения. Например, Сбербанк сейчас проводит трансграничные переводы только в российских рублях в 10 стран ближнего зарубежья, сказал РБК его представитель. Второй крупнейший банк ВТБ, например, смог настроить переводы в юанях без использования SWIFT.