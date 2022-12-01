Рубль почти догнал доллар в экспортных расчетах

Доля долларов и рублей в экспортных расчетах России стала практически равной, показали данные Банка России. Юань по этому показателю приблизился к евро

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

За девять месяцев 2022 года доля доллара в расчетах по российскому экспорту сократилась с 52% до 34%, а доля расчетов в рублях выросла с 12,3% до 32,4%, сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности» за второй-третий квартал.

Доля юаня в экспортных расчетах за это же время приблизилась к евро, следует из статистики регулятора, основанной на данных банковского контроля. К концу сентября на евро пришлось 19% расчетов (в начале года около 35%), на юань — 14% против 0,4%.

Сокращение использования доллара и евро во внешней торговле произошло «на фоне беспрецедентных санкций со стороны США и ЕС», напоминают в ЦБ. Росту расчетов в китайской валюте и рублях способствовали «переориентация торговых потоков на азиатское направление и изменение валюты расчетов по уже существующим контрактам с компаниями из Китая и других стран».

Как рубль и юань замещают доллары и евро

Доля рубля в экспортных расчетах активно начала расти в мае 2022 года — тогда она достигла 27,5%, на доллар и евро в этот же период приходилось 35,7 и 32,9% соответственно. Доля расчетов в китайском юане резко выросла уже в марте — с 0,3–0,4 до 1,5%, следует из обзора.

«Значительная часть платежей за экспорт и импорт остается в долларах и евро, но эти платежи сейчас существенно затруднены в связи с тем, что значительный процент банков находится под санкциями и не может осуществлять такие операции, часть банков отключена от SWIFT и для них они затруднены, идет процесс сворачивания корреспондентских счетов или введения ограничений по расчетам по ним у тех банков, которые не находятся под санкциями», — отметили в Банке России.

Выстраивание платежей в альтернативных валютах связано со сложностями, признали там: «Для этого нужно создать инфраструктуру, то есть ту же систему корреспондентских счетов, передачи сообщений, инфраструктуру валютообменных операций — через биржу или на межбанковском рынке и т.д.)». В ЦБ сообщили, что ведут активную работу с другими регуляторами для выстраивания такой инфраструктуры.

Важно, чтобы переход на национальные валюты был сбалансированным — одновременно происходил и в экспорте, и в импорте, и в платежах финансового характера (погашение внешних долгов, оплата долей в компаниях и проч.), указывает регулятор, иначе могут возникнуть дисбалансы. «В условиях ограниченных арбитражных возможностей и слабого взаимодействия российского рынка с международным (приобрести на зарубежных площадках доллары США и евро за рубли, юани или иные валюты дружественных стран проблематично на фоне узости рынков и опасения вторичных санкций) такие дисбалансы могут приводить к расхождению курсов иностранной валюты на российском и международном рынке и в целом к повышенной волатильности валютного курса рубля», — констатировано в обзоре ЦБ.

Среди сложностей перехода на «дружественные» валюты ранее в банке России также назвали меньшую развитость рынков этих валют по сравнению с рынками «недружественных». Еще ЦБ отмечал, что многие из «дружественных» валют являются неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми. И обращал внимание на волатильность валют дружественных стран по сравнению с традиционными, что существенно снижает к ним доверие. Исходя из обозначенных рисков, наиболее очевидной тенденцией в регуляторе назвали развитие расчетов в юанях.

По итогам августа Россия стала третьей страной в мире по объему офшорных платежей в юанях, проходящих за пределами Китая, отмечалось в отчете Международной банковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). На ее долю в общем объеме платежей в юанях за пределами КНР пришлось 4,3%. Опережали Россию только Гонконг и Великобритания с долями 71,14 и 5,75% соответственно. Но осенью доля России в расчетах офшорным юанем сократилась (до 3,58% в сентябре и до 3,33% в октябре), и теперь по этому показателю третье место в мире занимает Сингапур (3,82%).