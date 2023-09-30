Юристы оценили частоту одобрений ЕС на разморозку активов россиян

Из нескольких тысяч заявлений на разблокировку замороженных активов российских частных инвесторов одобрены десятки, констатировали юристы. Наибольшая вероятность успеха — у частных лиц с паспортами или видом на жительство ЕС

Фото: Андрей Любимов / РБК

На сегодняшний момент россияне получили несколько десятков лицензий на разблокировку принадлежащих им иностранных активов. Такие оценки дали эксперты, работающие над разблокировкой активов в Европе, в ходе прямого эфира в телеграм-канале юриста Елены Рязановой. По их мнению, всего могло быть подано от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч заявлений на разблокировку. Они продолжают поступать в регулирующие органы Бельгии, где зарегистрирован международный депозитарий Euroclear, прекративший операции с российскими депозитариями еще в марте 2022 года после начала военных действий на Украине и последовавших западных санкций против российского финансового сектора.

«Я думаю, что речь идет о каких-то десятках [положительных решений], если исходить из того, что было подано несколько тысяч российских заявок. Но мог же и еще кто-то подавать. На всю страну (Россию. — РБК), может быть 100, может быть 150 этих положительных лицензий», — сказал партнер NSP Александр Некторов. Общий тренд — отказы, добавила Рязанова.

В июне 2022 года Национальный расчетный депозитарий (НРД), участвующий в цепочке учета активов российских инвесторов, попал под санкции ЕС. Это привело к окончательному разрыву отношений с ним западных депозитариев — Euroclear и Clearstraem. В результате оказались заблокированы иностранные ценные бумаги, принадлежащие российским институциональным и частным инвесторам, а также все выплаты по ним. По оценке Банка России, под блокировку попали активы на общую сумму порядка 5,7 трлн руб., примерно 20% этой суммы — активы физлиц. Порядок санкций ЕС предусматривал возможность разблокировки активов после получения генеральных лицензий от европейских регуляторов. В декабре 2022 года НРД получил такие лицензии от Euroclear и Clearstraem. После чего частные и институциональные инвесторы получили право подать индивидуальные и коллективные заявки на разблокировку активов.

Наиболее охотно Казначейство Бельгии, где работает депозитарий Euroclear, рассматривают индивидуальные заявки от инвесторов, отмечают эксперты. Наибольшие шансы на успех — у тех заявителей, которые имеют паспорта или ВНЖ какой-либо из стран Евросоюза. По таким кейсам удовлетворение заявок достигает 100%, сказал партнер, соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delceredere Андрей Тимчук. Инвесторы с паспортами и ВНЖ Турции, Казахстана, Израиля и даже США получали отказы, рассказала Рязанова. Но есть и кейсы, когда одобрение получали лица только с российскими паспортами, поделились эксперты.

Коллективные заявки сложны в обработке, уточнили юристы. По каждой нужно провести анализ соблюдения каждым из указанных в заявке лиц санкционных требований, а рассмотрением заявлений в Казначействе Бельгии занимаются всего восемь сотрудников, объяснил партнер практики комплаенса и санкционного права юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин.

Рязанова полагает, что 95% коллективных заявок, скорее всего, получат отказы. С этим согласен и Некторов: «Большинство коллективных заявок получат отказ, как бы качественно они ни были составлены. Просто на том основании, что регулятору значительно сложнее проверить на предмет, будет ли соблюдаться санкционный режим, коллективным заявки, чем индивидуальные».

Ранее стало известно, что отклонена коллективная заявка клиентов «Цифра брокера» и управляющей компании «Альфа-Капитал», обе компании планируют обжаловать эти решения. При этом известно и об одном успешном решении по коллективной заявке, поданной одной из российских управляющих компаний. Казначейство Бельгии разрешило разблокировать активы 250 инвесторов на общую сумму $33 млн, сообщали юристы Delcrede.

При этом среди получившим лицензии есть и лица под санкциями. Есть две лицензии на разблокировку, которые получили инвесторы, находящиеся под американскими блокирующими санкциями (SDN-лист), рассказал Тимчук. Эксперты отмечают, что главный маркер для регулятора Бельгии — именно санкции ЕС. Если человек находится под ними, шансов на получения лицензии нет, остальные ограничения могут не быть основанием для отказа в разблокировке.

Но даже получение лицензии не означает автоматическую разблокировку активов, лицензию еще нужно исполнить, чтобы получить доступ к бумагам и деньгам. Под исполнением подразумевается исключение из цепочки Национального расчетного депозитария (НРД). И этот процесс довольно сложный и может растянуться на несколько месяцев, делятся опытом юристы. Во-первых, все надо делать «руками» и постоянно напоминать участникам цепочки перевода о необходимости проведения операций; во-вторых, в выданной лицензии могут содержаться дополнительные условия для ее исполнения, перечисляет старший юрист практики санкционного права и комплаенса юридической фирмы Verba Legal Никита Жемчугов.

Ранее генеральный советник казначейства Бельгии Фрэнсис Адинс сообщал, что ведомство удовлетворило около 10% заявлений на разблокировку активов, которые были заморожены в Euroclear, писал Forbes.

Успешных кейсов по разблокировке активов, учитываемых в Clearstraem, нет, рассказали эксперты. Регулирующие органы Люксембурга (там зарегистрирован Clearstream) допускают возможность только централизованной разблокировки по генеральной лицензии, выданной НРД.