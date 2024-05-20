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Финансы ,  
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Юристы оценили шансы на разблокировку активов, замороженных на СПБ Бирже

Получение лицензий на разблокировку бумаг, замороженных из-за санкций на СПБ Бирже, может пройти в США проще, чем это происходит в Европе, оценили юристы в ходе инвестфорума РБК. Но этот процесс может занять год или больше
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Механизм разблокировки активов через OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) с помощью получения индивидуальной лицензии устроен проще, чем разблокировка активов через бельгийский Минфин, но его реализация может занять больше года, следует из оценок санкционных юристов, прозвучавших в ходе сессии на форуме «Инвест Weekend», организованном РБК.

Эксперты рассказали только об одном случае подачи заявления на индивидуальную лицензию. «Мы с одним клиентом, который покупал активы на СПБ Бирже, буквально на той неделе подали в OFAC первое заявление», — поделился кейсом из личной практики старший банкир Wealth IQ Solutions Антон Джуган. Партнер BGP Litigation Сергей Гландин отметил, что инвесторы обращаются за консультациями по вопросу получения индивидуальный лицензий у OFAC, но к практическим действиям никто не приступил. Инвесторы ждут, что кто-то первый обратится за лицензией, чтобы последовать его примеру, описал ситуацию юрист.

Сама процедура подачи заявления в OFAC является более простой по сравнению с тем же процессом в Бельгии (минфин этой страны выдает лицензии для разблокировки активов, замороженных в депозитарии Euroclear), отметил Джуган. Топ-менеджер «Росбанк L’Hermitage Private Banking» Андрей Алексеев также подтвердил, что работать с американским ведомством проще, чем с Евросоюзом. Но основной вопрос заключается в сроках рассмотрения таких заявок, которые не регламентированы, обратил внимание Гландин. По оценкам экспертов, получение лицензии может занять от нескольких месяцев до двух лет.

СПБ Биржа попала под блокирующие американские санкции 2 ноября 2023 года. В результате торги всеми иностранными активами на площадке были заморожены, а уже купленные инвесторами зарубежные бумаги на общую сумму около $3 млрд оказались заморожены. Сейчас СПБ Биржа торгует только российскими инструментами. В будущем площадка планирует развивать рынок расчетных инструментов, заниматься IPO российских компаний, в том числе санкционных, и работать с цифровыми активами, говорил генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков.

Как может выглядеть разблокировка активов через OFAC и каковы ее перспективы

Сердюков в интервью РБК рассказывал, что подача заявок в OFAC на индивидуальные лицензии будет новой основной стратегией разблокировки активов. Одновременно с частными инвесторами, СПБ Банк (депозитарий СПБ Биржи) подаст в OFAC заявление на коллективную лицензию, уточнял он. Со своей стороны биржа подготовит для инвесторов форму заявления в OFAC и инструкцию по подаче заявки, обещал Сердюков. Инвесторам нужно будет заполнить заявление, собрать необходимые документы, сделать квалифицированный перевод на английский язык и направить документы в OFAC в электронном виде.

СПБ Биржа описала новый подход к разблокировке замороженных активов
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Юристы, уже имеющие опыт работы по получению лицензий у зарубежных регуляторов, отмечают, что подача заявки в OFAC технически выглядит проще, чем подача заявки в Минфин Бельгии. В комментарии РБК в кулуарах «Инвест Weekend» Гландин допустил, что с этим процессом может справиться обычный инвестор, без привлечения консультантов, но это потребует большой «бумажной работы».

Но есть в процедуре и определенные проблемы, указал Джуган: «Мы столкнулись с рядом сложностей при переводе [активов] из санкционного брокера в несанкционный. Мы столкнулись с тем, что ряд брокеров вообще отказались принимать бумаги, потому что оказалось, что тот брокер покупал ряд бумаг внутри себя, не на питерской бирже, [то есть] делал сделки [внутри себя], а это было категорически запрещено законом». При этом довольно просто было открыть счета для будущего перевода бумаг по лицензии, отметил он: «Мы легко наоткрывали счета — в Америке, Армении. Базово взяли американский [счет]. Это случилось проще, чем история, связанная с Бельгией».

Еще одна сложность, на которую обратили внимание юристы, это нераскрытие СПБ Биржей цепочки хранения иностранных активов, купленных на площадке. «Нераскрытие цепочки снижает шансы на получение лицензии. OFAC проверяет сделку, а вы не можете показать, как пойдут активы», — объяснила старший партнер Verba Legal Татьяна Невеева. По ее словам, именно этим объясняется отсутствие на сегодняшний день заявок на индивидуальные лицензии.

«Когда все произошло, и мы обсуждали с клиентами, что надо подавать сейчас, что сейчас действует генеральная лицензия (лицензия № 76A OFAC, выданная для завершения операций с СПБ Биржей. — РБК), и никто еще не побежал, то есть больше шансов [получить одобрение]. [Но] биржа не раскрыла никаким образом цепочку того, каким образом вообще держатся активы», — рассказала Невеева. Также инвесторы не спешили с подачей заявок из-за утверждений биржи о том, что она находится в коммуникации с OFAC и «все сделает сама».

На нераскрытие цепочки хранения СПБ Биржей обратил внимание и Гландин. Получить эту информацию от биржи сейчас можно двумя способами — с помощью адвокатского запроса или через суд, уточнил он в кулуарах форума. Возможно, СПБ Биржа сама будет готова раскрыть цепочку хранения под NDA (соглашение о конфиденциальности) только брокерам, которые, обладая этой информацией, смогут подать коллективные заявки в OFAC, допускает заместитель директора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова.

Представитель СПБ Биржи в ответ на запрос РБК сообщил, что «вся необходимая информация для самостоятельного обращения инвесторов в OFAC за получением индивидуальной лицензии будет раскрыта на информационном портале разблокировкаактивов.рф вместе с шаблонами заявлений, включая инструкции по их заполнению».

«Сначала будет много отказов, как это было в случае с Бельгией, потому что мы не до конца понимаем все требования, что захочет видеть OFAC», — ожидает Рязанова. Но в течение нескольких месяцев ситуация стабилизируется и будет понятно, «какие документы нужно прикладывать, какие требования будут — нужно иметь американское гражданство или не нужно; нужно, чтобы бумаги выводились только к американским брокерам, или казахские и армянские брокеры тоже подходят», описывает эксперт.

По прогнозу Рязановой, процедура получения лицензии может занять год, а если OFAC будет завален заявками от инвесторов, то два. О сроке примерно в год говорит и Гландин, который уже получал такие лицензии, но не в рамках кейса с блокировкой бумаг на СПБ Бирже. «Моя практика [показывает, что] по тем заявкам, что мы подали в апреле-мае-июне прошлого года — лицензии приходят. То, что мы подали в июле-августе, — до сих пор [нет]», — отметил юрист.

Будет ли более быстрой разблокировка гонконгских бумаг

Разблокировка гонконгских бумаг, которые также можно было купить на CПБ Бирже и которые также подверглись заморозке, может произойти «быстрее, [чем] других замороженных активов», так как она не связана с получением лицензий в OFAC, отмечал глава СПБ Биржи. По его словам, эти активы не имеют непосредственной связи с американской юрисдикцией, поэтому напрямую блокирующие санкции США на них не распространяются. Текущие ограничения на торговлю гонконгскими бумагами являются временными и связаны с повышенными комплаенсом контрагентов, которые опасаются вторичных санкций, объяснял Сердюков.

СПБ Биржа попробует разморозить бумаги из Гонконга без лицензии OFAC
Финансы
Евгений Сердюков

Юристы по-разному оценивают перспективы разблокировки гонконгских активов. Рязанова отмечает, что в цепочке хранения таких бумаг действительно были только дружественные контрагенты. О том, что активы из Гонконга хранятся через дружественную инфраструктуру в сентябре 2023 года сообщала и сама площадка. Но эти дружественные контрагенты, крупные участники рынка, ориентируются на политику США, продолжает Ряанова. «Их испугали эти санкции, поэтому активы оказались заблокированы. Насколько я знаю, коллеги ищут каких-то более мелких игроков, какие-то зонтичные решения, которые позволят им вывести бумаги. Им их отдать готовы, вопрос куда вывести», — рассказала юрист.

Невеева настроена более пессимистично и считает, что для разблокировки гонконгских активов тоже потребуется лицензия OFAC, так как США очень агрессивны в своей санкционной политике. «Они (гонконгские профучастники. — РБК) не готовы налететь на вторичные санкции США из-за того, что переводят активы с СПБ Биржи. Поэтому, на мой взгляд, та же самая лицензия OFAC, она здесь потребуется», — считает эксперт.

«СПБ Банк пока не получал согласия от контрагентов из дружественных стран на перевод гонконгских активов в другие депозитарии. Контрагенты проводят комплаенс, поэтому преждевременно говорить о каких-либо принятых решениях или согласованных механизмах», — рассказал о статусе ситуации с разблокировкой гонконгских активов представитель СПБ Биржи.

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