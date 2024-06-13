Как финансовый рынок отреагировал на остановку торгов долларом и евро

РБК разбирался, как изменился обмен валюты в банках, обменниках и системах денежных переводов после новых санкций США, отключивших в России торги долларом и евро

Фото: Владислав Шатило / РБК

13 июня стал первым с начала 1990-х годов рабочим днем, когда в России совсем не проводились торги долларом. Но их исчезновение, вызванное новыми санкциями США против Московской биржи и ее структур, не привело к резкому падению рубля — более того, он укрепился. ЦБ, готовившийся к таким санкциям еще с 2022 года, пообещал сохранить курс единым и рыночным и подчеркнул, что «биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка». Проводить сделки с китайской валютой на Мосбирже по-прежнему можно, и гражданам и бизнесу в будущем придется ориентироваться как раз на ее курс — именно он теперь наиболее адекватно дает понять, во сколько оценивается рубль на бирже. Курсы доллара и евро можно узнать в обменниках и приложениях банков, но там они будут отличаться, а единое значение для доллара и евро — официальный курс — Центробанк будет публиковать раз в день.

РБК разбирался, как на прекращение биржевых торгов американской и европейской валютой отреагировали банки, обменники и системы денежных переводов и что теперь нужно учитывать россиянам при их использовании.

Как продавали валюту в банках и обменниках

По данным на конец торгового дня 11 июня, доллар на Мосбирже стоил 89,10 руб., а евро — 95,62 руб. 12 июня торги не проводились из-за выходного, но банки существенно скорректировали обменные курсы для клиентов-физлиц. В обменниках курс продажи доллара достигал 120 руб., писали «РБК Инвестиции». В приложениях крупнейших банков он держался в диапазоне 90–95 руб., но, из-за того что большинство таких банков находятся под санкциями, вывести купленную валюту с их счетов невозможно.

Утром 13 июня, до начала валютных торгов по новым правилам, курс продажи доллара в приложениях Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Т-Банка (бывший «Тинькофф») находился в диапазоне 90,26–91,6 руб.

В обменных пунктах в Москве, по данным сервиса Banki.ru, купить доллар можно было по 120 руб. в банке «Приморье» и Экспобанке, дороже 100 руб. — в банке «Синара», «Уралсибе», «Ак Барсе» и «Зените». К 14:30 мск средняя цена, по которой кредитные организации готовы были продавать наличные доллары физлицам, составила 95,43 руб. (в статистику Banki.ru попали 45 банков), средний курс покупки — 88,02 руб. Таким образом, средний спред (разница между ценой продажи и ценой покупки. — РБК) достигал 7,41 руб. Наличные евро банки предлагали по среднему курсу 102,99 руб., средний курс покупки находился на уровне 95,19 руб., а спред в среднем на рынке — 7,8 руб. К 17:30 мск большинство банков, чьи данные попадают в статистику Banki.ru, обновили информацию об обменных курсах. Средняя цена, по которой участники рынка продавали наличные доллары, упала до 94,9 руб., а валютный спред уменьшился до 6,71 руб. К тому же часу средний курс, по которому банки продавали наличные евро, снизился до 102,77 руб., средняя разница по обменным операциям с европейской валютой сократилась до 7,13 руб.

Если раньше казначейства банков для определения внутренних обменных курсов, которые предлагаются клиентам, ориентировались на биржевые торги, то теперь ориентируются на внебиржевые, объясняет главный экономист «Т-Инвестиций» (ранее — «Тинькофф Инвестиции») Софья Донец: «Курс будет складываться в ходе внебиржевых торгов, факторы, влияющие на то, как они будут идти, не поменялись: по-прежнему важно, какой объем приходит и уходит из страны». Она напоминает, что еще весной 2022 года, на фоне первой волны санкций, банки увеличили спреды и похожая реакция возникла сейчас.

«Во-первых, банки могут закладывать в спреды собственные издержки на конверсию — например, чем сложнее искать контрагента, чем меньше они уверены, по какому курсу будет обмен, тем больше спред. Во-вторых, банки, увеличивая спреды, реагируют на неопределенность. При прочих равных, на какой-то «гладкой воде» спреды должны стабилизироваться, нормализоваться. По доллару и евро они могут остаться повышенными, поскольку сократится число контрагентов, с которыми банк мог торговать через биржевой стакан. Но думаю, что число игроков, желающих «обогатиться» за счет валютообменных операций по завышенному курсу будет невелико — этот рынок остается конкурентным, а кроме того, у ЦБ есть меры и право регулировать банковские спреды валютообменные. В 2022 году регулятор, например, давал такие рекомендации», — рассуждает Донец.

Спрос на валютообменные операции в банках, помимо физических лиц, предъявляют клиенты-юрлица. Если раньше компании могли самостоятельно проводить операции на бирже, то сейчас, скорее всего, будут конвертировать валюту через кредитные организации, полагает главный экономист «Т-Инвестиций». «Я бы не ожидала ухудшения конверсии для экспортеров. Это крупные игроки, крупные клиенты, имеющие долгосрочные отношения со своими банками. Банки, полагаю, заинтересованы в том, чтобы продолжить обслуживать этих клиентов по взаимно приемлемым условиям», — заключает Донец.

Как санкции влияют на денежные переводы

После новостей о введении санкций против Мосбиржи и НКЦ курсы резко поднялись в одной из популярных систем денежных переводов «Золотой короне»: доллар доходил до 107 руб., евро — до 116 руб. Ситуация нормализовалась днем 13 июля. К вечеру курс доллара составлял 95,6 руб., курс евро — 102,8 руб. В другой популярной системе денежных переводов — «Юнистрим» — курс доллара к вечеру составил около 95 руб., курс евро — 103,6 руб.

Санкции привели к временной остановке переводов из России у банков Киргизии. Так, РСК Банк сообщил, что «в связи с техническими работами» отправка и получение денег временно невозможна через системы денежных переводов «Юнистрим», «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн» и т.д. Mbank ввел временные ограничения на рублевые переводы в связи с «волатильностью курса и возможными резкими колебаниями валютного рынка».

Проблем не возникло у пользователей банков Казахстана. Например, один из популярных у россиян Фридом Финанс Банк позволял без ограничений отправлять деньги из России, а также конвертировать доллары, евро и тенге по околобиржевому курсу. «Наш банк принимает средства из банков, которые находятся вне санкций. С Цифра Банка (KZT/USD/EUR/RUB/CNY — при наличии) можете отправить по номеру телефона. С остальных банков РФ только через SWIFT перевод», — говорится в сообщении поддержки.

Мосбиржа и НКЦ напрямую не участвуют в проведении расчетов бизнеса и граждан, однако даже несмотря на то, что основной объем валютных сделок совершался на внебиржевом рынке, биржевой курс, как доступный индикатор, был важным фактором устойчивости расчетов и сравнения курсов, говорит управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин. «Введенные санкции повышают общий уровень неопределенности, риска неожиданных изменений и неясности применения санкционных мер. Кроме того, они затрудняют конвертацию отправляемых или принимаемых средств», — говорит эксперт.

Пока достаточно сложно судить о том, как повлияют новые санкции на возможности осуществления всех транзакций и их стоимости, при этом отдельные колебания валютных курсов, скорее всего, являются ситуационными, говорит руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. «Пока непонятно, какой будет «глубина» нового валютного рынка, как будут работать расчеты не только по сделкам с расчетами сегодня, но и все прочие, в том числе как будет работать рынок производных инструментов, в которых валюта является базовым активом. Скорее всего, через какое-то время участники валютного рынка смогут решить возникшие перед ними проблемы, однако, в ближайшее время некоторая нестабильность будет сохраняться», — рассуждает Пивень.

Значительный рост курса в первые часы после сообщения о санкциях можно объяснить защитой участников платежного рынка от рисков дальнейшего ухудшения ситуации, продолжает Калякин: «Однако по мере разъяснений и также мер по стабилизации рынка все довольно быстро возвращается к привычной норме. Ведь основной бизнес и доход делается на базовой услуге — расчетах, а не на спредах купли\продажи валюты».

Введенные ограничения на переводы иностранными банками Калякин также объясняет неясностью ситуации, рисками понести убытки из-за резких изменений курса различных валют, а также угрозой попасть под вторичные санкции. По его мнению, в этом случае ситуация должна нормализоваться в течение ближайших 2-3 рабочих дней. «Если говорить о более отдаленной перспективе, то основным фактором дестабилизации расчетов является возможность применения вторичных санкций в отношении контрагентов, в силе и сроках этих мер воздействия. Поскольку санкции постоянно усиливаются, прогноз не очень позитивный», — предупреждает Калякин. Однако он уверен, что возникшие проблемы можно будет решить, используя цифровые технологии, криптовалюту, а также расчеты в национальных валютах при двухсторонней торговле.