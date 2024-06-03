Россияне предложили для обмена с иностранцами активы на ₽35 млрд

Российские инвесторы предложили иностранцам для обмена заблокированными активами бумаги более чем на 35 млрд руб. Большая часть этой суммы приходится на акции и депозитарные расписки крупных компаний вроде Tesla и Microsoft

Общая начальная стоимость активов, которые российские частные инвесторы заявили для обмена с иностранцами, составила 35,31 млрд руб., сообщил брокер «Инвестиционная палата», выступающий оператором процедуры. Речь идет о механизме, в ходе которого нерезиденты смогут использовать средства, замороженные из-за санкций в России на счетах типа «С», для покупки иностранных ценных бумаг россиян, которые тоже были заблокированы из-за ограничений. Первый этап обмена — сбор заявок российских инвесторов — стартовал весной этого года.

Количество обращений, поданных российскими розничными инвесторами с 25 марта по 8 мая 2024 года, превышает 1 млн, уточнили в «Инвестиционной палате». Физлица предъявили к выкупу более 2,5 тыс. наименований различных иностранных ценных бумаг, все они будут включены в пул предложения нерезидентам, говорится в сообщении брокера.

«В пул [для потенциального обмена] вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet Inc., Tesla Inc. и Microsoft Corp. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%», — уточнили в «Инвестиционной палате».

Как дальше будут проходить торги для обмена заблокированными активами

Из всех заявленных активов оператор обмена сформировал 100 лотов. Средняя стоимость лота составила 353,1 млн руб., эта сумма и будет стартовой на торгах. Как ранее говорил РБК генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин, в ходе торгов стоимость лотов может быть выше. При этом все средства, полученные сверх начальной стоимости лотов, тоже будут распределены между российскими частными инвесторами, уточнял он.

Заявки от нерезидентов на покупку активов будут принимать с 3 июня по 5 июля 2024 года, уточнили в «Инвестиционной палате». «Покупатели-нерезиденты могут направить заявки на покупку лотов по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для повышения цены», — говорится в сообщении оператора обмена.

«После того как организатор торгов получит от нерезидентов заявки, он определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. Таким образом, финальная цена реализации каждой иностранной ценной бумаги будет не ниже начальной цены, определенной по состоянию на закрытие торгов 22 марта 2024 года, выраженной в рублях по курсу Банка России на ту же дату», — описали механизм формирования фактической цены продажи в «Инвестиционной палате».

Если заявка нерезидента будет одобрена, то купленные им бумаги переведут на специальный транзитный счет в российском депозитарии. Бумаги с такого счета можно вывести из российской инфраструктуры без каких-либо специальных разрешений от российских властей и регуляторов. Но для того, чтобы эти бумаги приняла иностранная инфраструктура, нерезидентам потребуется получить специальные разрешения от зарубежных регуляторов, говорил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Денежные средства, полученные от иностранцев, переведут на счета брокеров и управляющих компаний, которые затем должны будут распределить их между частными инвесторами. «Непроданные иностранные ценные бумаги не списываются со счетов депо их владельцев, а неиспользованные деньги нерезидентов возвращаются на их рублевые счета (включая счета типа «С»)», — отмечается в сообщении «Инвестиционной палаты».

Выкуп происходит в соответствии с указом президента от 8 ноября 2023 года. Российская сторона не ведет переговоров с западными регуляторами по поводу обмена активов, рассчитывая на то, что получать разрешения на обмен должны будут сами нерезиденты, заинтересованные в возврате своих денег.