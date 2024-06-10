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Война санкций ,  
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Транскапиталбанк выиграл иск к Euroclear из-за заблокированных активов

Сюжет
Война санкций
В 2022 году европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали денежные средства и ценные бумаги российских клиентов на счетах НРД. ТКБ является владельцем ценных бумаг, которые были размещены на счетах НРД
Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons
Фото: Adrian Grycuk / Wikimedia Commons

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Транскапиталбанка (ТКБ) к Euroclear Bank, следует из картотеки арбитражных дел. Всего было взыскано более $20,3 млн (1,8 млрд руб. по курсу ЦБ на 10 июня) и около €99 тыс. (9,572 млн руб.) убытков, передает «РИА Новости».

ТКБ является владельцем ценных бумаг, которые были размещены на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарии Euroclear Bank. В июне 2022 года Евросоюз ввел ограничения против НРД в рамках шестого пакета антироссийских санкций — европейские депозитарии Euroclear и Clearstream заблокировали денежные средства и ценные бумаги российских клиентов на счетах НРД. Также под блокировку попали средства на счетах депозитария в иностранных банках-корреспондентах.

С марта 2022 года по этим ценным бумагам производились выплаты: как доходы по облигациям, так и погашение самой ценной бумаги. Однако из-за санкций ТКБ так и не получил выплаты. ТКБ в связи с этим в середине декабря подал иск против Euroclear Bank на 1,8 млрд руб., третьим лицом также был указан НРД. Euroclear Bank не признал иск и просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием у российского суда компетенции для рассмотрения спора. Суд отклонил такое ходатайство.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Глава Euroclear предупредила о риске для Европы из-за российских активов
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Фото:Hannelore Foerster / Getty Images

ТКБ по размеру активов стабильно входит в топ-50 крупнейших российских банков. Он попал под американские санкции весной 2022 года. В ТКБ заверяли, что ограничения окажут влияние только на те операции, которые связаны с контрагентами из США.

Многие российские банки, компании и физлица также подавали в российские суды иски к Euroclear Bank, связанные с заморозкой активов. К февралю общая сумма требований в российском арбитраже к Euroclear и Clearstream почти приблизилась к 700 млрд руб. В августе показатель превышал 200 млрд руб.

Первым дело у Euroclear выиграл банк «Санкт-Петербург». В январе 2023 года российский суд обязал европейский депозитарий выплатить банку $107,1 млн и €489 тыс.

Москва осуждает западные санкции. Кремль называл их «незаконными попытками оказывать давление на экономику России».

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Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
При участии
Елена Степанова
Euroclear Транскапиталбанк Арбитражный суд
ТРАНСКАПИТАЛБАНК

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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