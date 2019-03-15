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Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных
Россияне нарастили в 2018 году переводы с карты на карту в 1,4 раза, до 27,4 трлн руб. Впервые в истории объем переводов превысил объемы снятых наличных. Операциям по оплате товаров этого пока не удалось, несмотря на рост в 30%
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка. За прошлый год россияне перевели с карту на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году — 27,4 трлн против 19,05 трлн руб., тогда как количество снятых наличных увеличилось лишь на 3,4%, до 26,6 трлн руб.

Операции по безналичной оплате товаров и услуг также в 2018 году продемонстрировали значительный рост в 1,3 раза, до 21 трлн руб.

В итоге общий объем безналичных операций (более 48 трлн руб.) по итогам года почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт.

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ЦБ заметил рост объема несанкционированных операций по картам

В общем количестве транзакций по картам доля оплаты товаров и услуг превалирует — 76%, или 24,5 млрд операций. Средний чек при безначальной оплате увеличился всего на 56 руб. — с 1112 руб. в 2017 году до 1168 руб. в 2018 году, подсчитал РБК на основе статистики ЦБ. Сумма единоразового снятия наличных подросла на 7,8%, с 7,8 тыс. до 8,4 тыс. руб. Средний же денежный перевод по картам, наоборот, за год снизился, с 6,96 тыс. до 6,1 тыс. руб.

В 2018 году сохранилась тенденция к росту числа активных карт, с помощью которых была проведена хотя бы одна операция, пишет ЦБ. Их количество увеличилось почти на 22 млн и превысило 180 млн карт. Доля таких карт в общем объеме эмиссии составила 66%.

Лидером на рынке переводов между физлицами является Сбербанк. По последним данным, клиенты сервиса «Сбербанк.Онлайн» (около 40 млн человек) за первое полугодие 2018 года совершили 1,4 млрд переводов на 7,9 трлн руб. Конкурентом Сбербанку должна стать запущенная в конце февраля Система быстрых платежей, ее оператором является ЦБ.

СБП должна способствовать увеличению доли переводов между физлицами. С помощью системы клиенты банков смогут проводить переводы в режиме реального времени по простым идентификаторам, например по номеру мобильного телефона, независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Переводы можно будет делать не только с привязанных к картам счетов, но и с текущих счетов клиентов.

Две трети платят бесконтактно

По итогам 2018 года более половины платежей в России (56%) осуществлялось безналичным способом, сообщала ранее глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По оценкам ЦБ, к концу 2019 года доля безналичных платежей может вырасти еще на 10 п.п. Быстро набирают популярность в России и бесконтактные платежи (картами или смартфонами через Apple Pay, Samsung Pay и т.д.).

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ЦБ запустил систему быстрых платежей

Согласно представленному Visa 15 августа опросу, бесконтактными платежами с помощью карт в России расплачивается 62% взрослого населения (в 2017 году около 43%), а с помощью телефона — 34% (против 25%). В среднем по миру эти показатели значительно ниже: бесконтактные платежи с помощью телефона осуществляют 19% опрошенных, с помощью карты — 26%.

Опрос по заказу платежной системы провела компания GfK в 20 странах мира, в том числе в России, США, Канаде, Франции, Германии и Японии. В нем приняли участие около 12,2 тыс. человек.

Авторы: Екатерина Литова, Евгения Чернышова
Теги: Денежные переводы, Кредитные карты, банковские карты
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