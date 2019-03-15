Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Россияне нарастили в 2018 году переводы с карты на карту в 1,4 раза, до 27,4 трлн руб. Впервые в истории объем переводов превысил объемы снятых наличных. Операциям по оплате товаров этого пока не удалось, несмотря на рост в 30%

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка. За прошлый год россияне перевели с карту на карту в 1,4 раза больше денег, чем в 2017 году — 27,4 трлн против 19,05 трлн руб., тогда как количество снятых наличных увеличилось лишь на 3,4%, до 26,6 трлн руб.

Операции по безналичной оплате товаров и услуг также в 2018 году продемонстрировали значительный рост в 1,3 раза, до 21 трлн руб.

В итоге общий объем безналичных операций (более 48 трлн руб.) по итогам года почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт.

В общем количестве транзакций по картам доля оплаты товаров и услуг превалирует — 76%, или 24,5 млрд операций. Средний чек при безначальной оплате увеличился всего на 56 руб. — с 1112 руб. в 2017 году до 1168 руб. в 2018 году, подсчитал РБК на основе статистики ЦБ. Сумма единоразового снятия наличных подросла на 7,8%, с 7,8 тыс. до 8,4 тыс. руб. Средний же денежный перевод по картам, наоборот, за год снизился, с 6,96 тыс. до 6,1 тыс. руб.