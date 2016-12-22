ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая должна заработать с 1 января 2019 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. Система должна позволить физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.
Согласно решению ЦБ, в первый год система будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020 года комиссии установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода.
Согласно тарифной сетке, комиссии за списание денежных средств со счета клиента-плательщика, а также за зачисление денег на счет клиента-получателя установлены в одинаковом размере и составят 50 коп.при переводе до 1 тыс. руб., 1 руб. — от 1 000,01 до 3 тыс. руб., 2 руб. — от 3 000,01 до 6 тыс. руб., 3 руб. — от 6 000,01 до 600 тыс. руб. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя. Таким образом, итоговая комиссия удваивается.
Если клиент-плательщик инициирует возврат денежных средств, то его банк заплатит комиссию за зачисление возвращенных денежных средств на его счет в размере 1 руб. при переводе до 1 тыс. руб., 2 руб. — от 1 000,01 до 3 тыс. руб., 4 руб. — от 3 000,01 до 6 тыс. руб., 6 руб. — от 6 000,01 до 600 тыс. руб. Тарифы за направление клиентом запросов информации о получателе средств и банке получателя установлены на нулевом уровне.
В случае если получатель отказывается принимать платеж, то банк будет оплачивать только обработку платежа согласно установленным тарифам, рассказал РБК источник на платежном рынке.
Над созданием СБП работают Банк России, ассоциация «ФинТех», Национальная система платежных карт (НСПК) и банки-участники ассоциации «ФинТех» — Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Киви Банк и др. Именно с этих кредитных организаций должен начаться полный запуск системы, однако участие в СБП будет доступно всем участникам банковского рынка России. Оператором Системы быстрых платежей и ее расчетным центром является Банк России, клиринговым центром — НСПК.