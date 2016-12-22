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ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов
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ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов
Финансы, 15:57
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ЦБ на год обнулил тарифы для своей системы быстрых переводов
Создаваемая ЦБ Система быстрых платежей первый год будет работать для банков бесплатно. Банк России установил нулевые тарифы до конца 2019 года, с 2020 года тарифы будут варьироваться от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет директоров Банка России утвердил тарифы для банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП), которая должна заработать с 1 января 2019 года. Соответствующий документ опубликован на сайте ЦБ. Система должна позволить физическим лицам проводить мгновенные платежи в режиме реального времени по простым идентификаторам (например, по номеру мобильного телефона), независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Согласно решению ЦБ, в первый год система будет работать с нулевыми тарифами, а начиная с 1 января 2020 года комиссии установлены в размере от 1 до 6 руб. в зависимости от суммы перевода.

Согласно тарифной сетке, комиссии за списание денежных средств со счета клиента-плательщика, а также за зачисление денег на счет клиента-получателя установлены в одинаковом размере и составят 50 коп.при переводе до 1 тыс. руб., 1 руб. — от 1 000,01 до 3 тыс. руб., 2 руб. — от 3 000,01 до 6 тыс. руб., 3 руб. — от 6 000,01 до 600 тыс. руб. Комиссия будет браться как с банка клиента-отправителя, так и с банка клиента-получателя. Таким образом, итоговая комиссия удваивается.

Если клиент-плательщик инициирует возврат денежных средств, то его банк заплатит комиссию за зачисление возвращенных денежных средств на его счет в размере 1 руб. при переводе до 1 тыс. руб., 2 руб. — от 1 000,01 до 3 тыс. руб., 4 руб. — от 3 000,01 до 6 тыс. руб., 6 руб. — от 6 000,01 до 600 тыс. руб. Тарифы за направление клиентом запросов информации о получателе средств и банке получателя установлены на нулевом уровне.

В случае если получатель отказывается принимать платеж, то банк будет оплачивать только обработку платежа согласно установленным тарифам, рассказал РБК источник на платежном рынке.

В дальнейшем сервисы Системы быстрых платежей будут развиваться: планируется реализовать возможность делать переводы в адрес госорганов и юридических лиц. Кроме того, расширится список идентификаторов, по которым можно будет совершить платеж, говорится в сообщении ЦБ. ​

Над созданием СБП работают Банк России, ассоциация «ФинТех», Национальная система платежных карт (НСПК) и банки-участники ассоциации «ФинТех» — Альфа-Банк, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк, Киви Банк и др. Именно с этих кредитных организаций должен начаться полный запуск системы, однако участие в СБП будет доступно всем участникам банковского рынка России. Оператором Системы быстрых платежей и ее расчетным центром является Банк России, клиринговым центром — НСПК.

Автор: Евгения Чернышова.
Теги: Денежные переводы , Банк России , СБП
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