Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,78 -0,17 EUR Бирж. 74,58 -0,30 Brent 65,65 0,29% USD Нал. 66,20 65,44 EUR Нал. 75,12 74,31 USD ЦБ 65,80 -0,02 EUR ЦБ 74,74 -0,06 EUR/USD 1,1337 -0,0027 BTC/USD Бирж. 3 803,80 -81,00 IMOEX 2 472,12 -0,24% RTSI 1 183,92 -0,29% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Southwestern Energy $5 (+10,86%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Southwestern Energy $5 (+10,86%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 65,8 (-0,02) Quote, 12:22
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 74,74 (-0,06) Quote, 12:22
Сбербанк снизил ставки по новым кредитным картам Финансы, 14:38 В Петербурге эвакуировали несколько школ Общество, 14:33 Умер вокалист Prodigy Кит Флинт Общество, 14:30 В Минске главреда Tut.by приговорили к штрафу в $3,6 тыс. по «делу БелТА» Общество, 14:28 Что такое точка безубыточности и как ее рассчитать РБК и ВТБ, 14:24 «Газпром» выбрал нового куратора добычи газа Бизнес, 14:13 СМИ узнали об активности в посольстве России перед инцидентом в Солсбери Политика, 14:13 Патриарх Кирилл запланировал посетить Северную Корею Общество, 14:10 Система «Мир» запустила национальный аналог Apple Pay Финансы, 14:05 В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов Общество, 13:55 «Роскосмос» даст оценку словам сотрудника о «скотобазе» в хрущевках Общество, 13:50 Экс-президент Morgan Stanley заявил о большом будущем Bitcoin Крипто, 13:48 Балотелли в Instagram показал празднование забитого за «Марсель» гола Спорт, 13:47 Пальцы на кнопке: почему Индия и Пакистан не перешли за красную черту Мнение, 13:39
Финансы ,  
0 
Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard больше 10% рынка платежей
Карты «Мир» после перевода на них бюджетников отобрали у Visa 5,5% рынка по числу активных клиентов, у Mastercard — 6%, подсчитали в ФАС. Их владельцы оплатили товары и услуги на 2,7 трлн руб. при общем объеме рынка в 22 трлн руб.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года законодательно перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%. Такие данные содержатся в справочных материалах, подготовленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) к состоявшемуся 1 марта совещанию у вице-премьера Дмитрия Козака.

Подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке. ФАС сообщила, что направила документ в правительство и подтвердила доли рынка платежных систем на начало 2019 года. Сведения о распределении долей на рынке платежных карт на постоянной основе не публикуются; ни Visa, ни Mastercard их не раскрывают.

Финансы
Сбербанк начал обслуживать карты японской платежной системы JCB

Доля активных карт Visa у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года) снизилась с 45% до 39,5%, а Mastercard — с 42% до 36​%. Снижение долей международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт «Мир» — с 12,5% до 24,5%.

Рост до 22 триллионов

Несмотря на то что у карт «Мир» почти четверть активных пользователей, их доля в объеме безналичных платежей в два раза ниже — 12,64% по итогам 2018 года, хотя по сравнению с 2017 годом она выросла в 5,9 раза (с 2,1%). Почти половина платежей приходится на карты Visa (47,3% в 2018 году против 52,4% в 2017-м), доля Mastercard — 38% (40,7% в 2017 году).

В денежном выражении держатели карт Visa в прошлом году оплатили товары и услуги на 10,4 трлн руб. (рост 26,8%), Mastercard — на 8,3 трлн руб. (+29,6%), «Мир» — на 2,7 трлн руб. (рост в 8,3 раза), следует из справочных материалов ФАС. В целом за 2018 год рынок безналичных платежей в России вырос на 40%, до 22 трлн руб.

В Visa и Mastercard на запрос РБК не ответили. В Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир») подтвердили, что в среднем по 2018 году доля безналичных платежей по картам «Мир» составляла 12%, что соответствует данным ФАС. Но в четвертом квартале 2018 года этот показатель превысил 19%, отметили в НСПК.

Карты «Мир» по состоянию на 1 января 2019 года выпускали и обслуживали в магазинах (или выполняли одну из этих функций) 305 банков, эмиссией и эквайрингом карт Visa занималось 260 банков, Mastercard — 291. В целом в России выпуск карт осуществляют 338 банков, их обслуживание — 245.

Национальная система платежных карт (оператор карт «Мир») была создана в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под западные санкции из-за присоединения Крыма. Для минимизации санкционных рисков было решено запустить собственные карты для россиян под брендом «Мир» (первые выпущены в конце 2015 года). Они предназначены в основном для использования внутри страны, за рубежом их не принимают, за исключением кобрендинговых продуктов с Mastercard или японской JCB. Большинство пользователей карт «Мир» — это бюджетники, зарплаты которым, согласно законодательству, с 1 июля могут перечисляться только на эти карты. К 1 июля 2020 года в число пользователей карт «Мир» должны попасть и все пенсионеры, в том числе военные.

Перестройка рынка

Основная причина роста доли национальных карт и сокращения международных — изменения в законодательстве, говорит глава Национального платежного совета Алма Обаева. С 1 июля все выплаты бюджетникам перечисляются на карты «Мир», происходит постепенная замена карт Visa и Mastercard на «Мир» у пенсионеров. «Как только у пенсионера завершается срок действия карты Visa или Mastercard, ему сразу выдается карта «Мир». Этот процесс начался с 2016 года и должен завершится к 1 июля 2020 года. В итоге международные платежные системы в этом сегменте не восполняют количество карт, что также отражается на их долях», — объясняет Обаева.

Финансы
Система быстрых платежей получила шанс потеснить Visa и MasterCard

То, что «Мир» отнял у Mastercard больше пользователей, чем у Visa, связано с тем, что за Mastercard могло числиться больше клиентов-бюджетников, предполагает эксперт.

Рост операций обусловлен не только нормами закона, возражают в НСПК. «Карту можно выдать по любым причинам, но если она не работает или неудобная, то ей​ пользоваться не будут», — говорит оператор карт «Мир».

Перераспределение долей платежных систем в России происходит на фоне «колоссального» роста безналичных платежей, акцентирует глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

Но для большинства пользователей важен не бренд, а бонусы и размер комиссии за обслуживание, считает он. «Если банк устанавливает систему бонусов и минимальную комиссию за обслуживание карты либо отменяет ее, то люди с удовольствием готовы пользоваться такой картой вместо наличных», — отметил Емелин.

Авторы: Евгения Чернышова, Ирина Парфентьева
Теги: НСПК, Visa, Masterсard
Материалы по теме
Система быстрых платежей получила шанс потеснить Visa и MasterCard
Финансы
Visa предписала банкам подготовиться к снятию денег с карт в магазинах
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter