ЦБ заметил рост объема несанкционированных операций по картам

По данным ЦБ, объем несанкционированных операций в 2018 году превысил 1,38 млрд руб. Одновременно ЦБ впервые раскрыл данные о том, сколько похищенных денег банки вернули клиентам

Фото: Андрей Любимов / РБК

За 2018 год общий объем несанкционированных операций по выпущенным российскими банками платежным картам составил 1,3847 млрд руб., что на 44% превышает показатель предыдущего года (961,3 млн руб.), следует из отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).

По данным регулятора, число выявленных несанкционированных транзакций по картам за год выросло почти на треть (до 417 тыс.), а средняя сумма одной такой операции составила 3,32 тыс. руб. (на 9,6% больше, чем в 2017 году).

Значительный рост объема и числа несанкционированных операций в ЦБ связывают как с общим увеличением платежей по картам, так и с ростом «выявляемости».

«Увеличение количества покушений на хищение и увеличение сумм похищенных денег связано не с тем, что преступники стали больше воровать или больше атаковать наших граждан, а с тем, что Банк России провел вместе с кредитными организациями довольно серьезную работу. Это и изменение формы отчетности, и внедрение систем антифрода, и некоторые другие меры, которые привели к тому, что выявляемость таких преступлений стала выше», — отметил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.