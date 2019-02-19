ЦБ заметил рост объема несанкционированных операций по картам

ЦБ также впервые раскрыл данные о том, как банки возмещают владельцам карт средства, похищенные злоумышленниками. «В третьем квартале 2018 года (после введения данного параметра в отчетность) банки вернули клиентам 230 млн руб. Данные за четвертый квартал будут агрегированы в ближайшее время», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
В ЦБ отмечают, что мошенники все более активно используют для хищения средств с платежных карт платежи через интернет и мобильные устройства, за год объем несанкционированных операций без предъявления карты (Card not present transaction, CNP) вырос на 48,3% — с 726,4 млн до 1,0775 млрд руб. В то же время объем несанкционированных операций, осуществленных в организациях торговли и через банкоматы, составил 307 млн руб., что на 31,9% больше, чем в 2017 году (232,6 млн руб). В общем объеме несанкционированных операций доля CNP-транзакций в 2018 году составила 81,4% (в 2017 году было 75,6%).
«Растущая доступность платежных услуг, осуществляемых посредством сети интернет, приводит к смещению интереса злоумышленников от банкоматов и организаций торговли в сторону CNP-транзакций, каналов дистанционного банковского обслуживания. С учетом развития финансовых услуг, совершаемых через сеть интернет без предоставления карты, мы прогнозируем сохранение восходящего тренда миграции несанкционированных операций в CNP-среду», — отмечается в отчете ФинЦЕРТа.
Эксперты отмечают, что в подавляющем большинстве случае (97%) злоумышленники используют для хищения средств либо методы социальной инженерии (владельца карты побуждают «самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием»), либо незаконный доступ к платежной карте, украденной у владельца или похищенной у него, или ее данным.
За пределами России с выпущенных российскими банками платежных карт было списано 564,2 млн руб., что составляет около 40% общих потерь. Почти такая же сумма (522,5 млн руб.) была похищена в Москве, во всем остальном Центральном федеральном округе общая сумма несанкционированных операций составила всего 55,7 млн руб.
В Банке России отметили также, что пострадавшие от действий злоумышленников владельцы карт далеко не всегда обращаются за помощью в полицию. В отчете ФинЦЕРТа говорится, что об обращении в полицию банкам сообщили только 4% пожаловавшихся на хищение средств клиентов.
«Не обращаясь в правоохранительные органы и не требуя от государства принятия предусмотренных законом мер, занимая тем самым пассивную позицию, пострадавшие сами фактически стимулируют злоумышленников, формируя иллюзию их безнаказанности и провоцируя на дальнейшую активность», — предупреждают в ЦБ.