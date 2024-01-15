Reuters назвал способ получения Киевом $300 млрд вместо активов России

Киев может продавать облигации, обеспеченные будущими исками к Москве, и таким образом привлечь до $300 млрд без конфискации замороженных за рубежом российских активов, пишет Reuters

Вид на Киев (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба от боевых действий — так называемые «репарационные облигации», пишет Reuters. Агентство отмечает, что такую сумму Киев может получить только в случае, если ценные бумаги будут покупать западные правительства.

Такой механизм позволит обойти проблемы, которые несет идея с передачей Украине заблокированных за рубежом российских активов, поэтому Reuters называет его хорошим запасным планом.

Облигации окупятся, только если Украина получит возмещения от России за ущерб от конфликта, также в этом случае могут увеличиться процентные платежи. Однако, поскольку Москва «вряд ли заплатит добровольно», замороженные за рубежом российские активы все же представляются наиболее вероятным источником для возмещения ущерба Киеву, подчеркивает агентство.

Например, начисляемые на заблокированные активы проценты могут быть использованы для выплаты как основной суммы, так и купонов по облигациям. Это будет отличаться от конфискации средств, поскольку для применения механизма компенсации должен быть установлен причиненный Украине ущерб.

Одно из возражений против этой идеи заключается в том, что облигации будут настолько рискованными, что покупатели могут потребовать большую скидку, и Украина не получит «ничего похожего на полные $300 млрд». Также Киев может отказаться от требований к Москве по возмещению ущерба в рамках какого-либо будущего мирного соглашения, добавило агентство.

Поэтому идеальными якорными инвесторами были бы западные правительства. Как заявил главный глобальный экономист PGIM Fixed Income Далип Сингх, если власти западных стран не готовы покупать все облигации, Киев может разделить их на несколько траншей. Западные правительства купили бы наиболее рискованные из них, тогда обычные инвесторы смогут покупать бумаги с меньшими рисками, что уменьшит скидку, которую Украине пришлось бы сделать при продаже.

Эксперт по правовым вопросам суверенного долга Ли Буххайт считает, что правовая основа для использования российских активов была бы прочной, если бы Киев передал требования о возмещении ущерба правительствам стран Запада. По его мнению, в таком случае они могут полагаться на принцип «зачета» общего права, в соответствии с которым активы юрлица могут быть использованы для погашения его долгов.

По оценке Всемирного банка, к февралю прошлого года расходы на восстановление Украины после конфликта достигли €383 млрд ($411 млрд). При этом в прошлом январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ущерб страны от боевых действий составляет $700 млрд.

Вопрос использования российских замороженных активов для восстановления Украины обсуждается на Западе в течение продолжительного времени. В декабре 2023-го Financial Times писала, что США подталкивают G7 к проработке инструментов изъятия этих средств — от прямой конфискации и траты активов Банка России до использования доходов от замороженных активов или применения их в качестве залога для кредитов.

По данным газеты, США, Канада, Великобритания и Япония собираются подготовить варианты к потенциальной встрече лидеров 24 февраля — к двухлетней годовщине начала военных действий на Украине. Европейские члены G7 (Германия, Франция, Италия) предложили тщательно изучить законность конфискаций российских активов до того, как решение будет принято.

FT также сообщала, что для легализации российских активов Вашингтон предложил признать европейские страны «пострадавшими от конфликта» с последующей передачей Украине средств траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Bloomberg в январе писал, что Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать изъятию части замороженных активов. В Кремле до этого предупреждали об «очень серьезных судебных и юридических издержках для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», а также об ответных мерах.

В январе Bloomberg сообщил, что Совет нацбезопасности США «в принципе» поддержал законопроект, позволяющий конфисковать российские замороженные активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Вашингтон хочет «сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия», поскольку основные российские средства находятся именно там.