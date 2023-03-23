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Всемирный банк и Еврокомиссия оценили восстановление Украины в €383 млрд

Еврокомиссия и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в €383 млрд
Общая сумма реконструкции Украины после конфликта в 2,6 раза больше, чем ВВП страны за прошлый год
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Еврокомиссия (ЕК), Всемирный банк, ООН и власти в Киеве оценили восстановление Украины после конфликта в €383 млрд ($411 млрд), говорится в заявлении ЕК. Это в 2,6 раза больше, чем ВВП Украины на 2022 год.

Эта оценка приведена по состоянию на момент годовщины конфликта 24 февраля 2023 года, с учетом разрушения как государственных, так и частных активов в стране в результате военных действий. Прямой ущерб зданиям и инфраструктуре составил более $135 млрд.

По совместной оценке международных организаций, только в 2023 году Украине потребуется $14 млрд для восстановления критически важной инфраструктуры и поддержки государственного и частного сектора. Это на $11 млрд больше суммы, заложенной сейчас в украинском бюджете на эти цели.

«Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и разминирование — вот наши пять приоритетов на этот год. Часть работ по реконструкции уже проделана, и я благодарен нашим партнерам из ЕС, США и Всемирного банка», — приводятся в заявлении слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По оценке совместной комиссии, больше всего инвестиций потребуют транспорт (22%), жилье (17%), энергетика (11%).

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года оценивал восстановление страны после конфликта почти в три раза дороже — в $1 трлн. Он предлагал западным странам и компаниям «брать шефство» над регионами, городами или предприятиями Украины для их восстановления.

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Часть западных политиков не исключает, что на помощь в восстановлении Украины могут быть направлены замороженные российские активы. Так, в январе Bloomberg сообщал, что партии в Германии в целом согласны с тем, что замороженные российские активы можно отправить на восстановление Украины, однако опасаются юридических последствий и ждут позицию западных союзников. Наиболее жесткой позиции придерживается министр иностранных дел Анналена Бербок, которая считает, что Россия должна заплатить за весь ущерб, причиненный Украине. 

Осенью Совет ЕС поручил Еврокомиссии разработать предложения по финансированию восстановления Украины за счет замороженных российских активов. Представитель Кремля Дмитрий Песков после этого обвинил Запад в краже активов России. «Это абсолютно незаконные действия, они противоречат международному праву, это не что иное, как посягательство на собственность — в данном случае государственную собственность — и на частную собственность», — указывал он. 

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Украина Еврокомиссия Всемирный банк
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