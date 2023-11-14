АКРА отозвало рейтинг Белоруссии на фоне невыплат по бондам россиянам

Рейтинговое агентство, созданное по инициативе ЦБ, отзывает рейтинг Белоруссии «по неаналитическим причинам». Этому предшествовали проблемы с выплатами по евробондам страны, приобретенным российскими инвесторами

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало рейтинги Белоруссии, говорится в сообщении агентства.

«Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) отзывает ранее присвоенные Правительству Республики Беларусь незапрошенные кредитные рейтинги по международной шкале: долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B+ и в национальной валюте — B+ (прогноз по кредитным рейтингам «Развивающийся»), а также краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной валюте на уровне B и в национальной валюте — B без одновременного их подтверждения по неаналитическим причинам», — сообщили в АКРА.

«При присвоении незапрошенных суверенных кредитных рейтингов использовалась информация, качество и достоверность которой, по мнению АКРА, являются надлежащими и достаточными для применения методологий. АКРА не оказывало Правительству Республики Беларусь дополнительных услуг. Конфликты интересов в рамках процесса присвоения незапрошенных суверенных кредитных рейтингов выявлены не были», — добавили там.

При этом рейтинг белорусских облигаций, размещенных в апреле на Московской бирже, АКРА отзывать не стало, следует из еще одного сообщения агентства. Речь о выпуске объемом 10 млрд руб. с погашением в 2026 году. Рейтинг выпуска подтвержден на уровне B+ по международной шкале и BBB- по российской. «Кредитное качество страны поддерживается восстановлением промышленности, ростом инвестиций, снижением инфляции, сокращением внешнего долга и удержанием международных резервов в условиях сохранения выплат по внешнему государственному долгу в национальной валюте», — отмечают в АКРА. Но в агентстве обратили внимание на снижение цен на товары, экспортируемые страной, и сокращение ИТ-сектора, который ранее был драйвером развития экономики.

«АКРА прекращает поддерживать незапрошенные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь в связи с мнением эмитента о целесообразности продолжения поддержания только кредитных рейтингов, присвоенных в рамках договора», — пояснил РБК представитель АКРА. В 2020 году АКРА по своей инициативе присвоило стране незапрошенные суверенные кредитные рейтинги, а в 2022 году между агентством и Минфином республики был заключен договор на присвоение и поддержание кредитных рейтингов - но только по бондам на Мосбирже.

Решение об отзыве принято на фоне ситуации с невыплатами по белорусским евробондам в пользу российских инвесторов. Выплаты (купоны и погашения) по бумагам они не получают больше года. При этом еще в сентябре АКРА не стало пересматривать кредитный рейтинг Белоруссии и ее бумаг, хотя и обратило внимание на существенные недостатки способа выплат по еврооблигациям в адрес нерезидентов.