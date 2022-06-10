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Финансы ,  
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ЦБ начнет учитывать в регулировании все российские рейтинговые агентства

Это позволит расширить возможности поднадзорных Центробанку организаций по инвестированию средств
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Банк России будет учитывать в регулировании финансовой деятельности кредитные рейтинги всех четырех российских рейтинговых агентств: АКРА, «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), говорится в сообщении регулятора.

До сих пор Центробанк использовал в регулировании кредитные рейтинги АКРА и «Эксперт РА», присвоенные компаниям и организациям почти всех отраслей экономики. Рейтинги НКР использовались для регулирования деятельности страховых организаций, а также для приобретения структурных облигаций неквалифицированными инвесторами.

«Данные решения позволят расширить возможности поднадзорных Банку России организаций по инвестированию средств», — уточнили в ЦБ.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

«Национальное рейтинговое агентство» включено в реестр аккредитованных рейтинговых агентств Банка России с 2019 года. Агентство присваивает кредитные рейтинги, некредитные рейтинги надежности и качества услуг, ESG-рейтинги, осуществляет верификацию «зеленых» и «социальных» облигаций и др.

Генеральным директором НРА является Алексей Богомолов, ранее работавший управляющим директором АКРА.

«Национальные кредитные рейтинги» создано в феврале 2019 года, входит в медиахолдинг РБК. Банк России включил НКР в реестр аккредитованных рейтинговых агентств в сентябре 2019 года.

После начала российской военной операции на Украине тройка крупнейших в мире рейтинговых агентств — S&P, Moody’s и Fitch, — объявила о приостановке деятельности в России. При этом агентства продолжают публикацию аналитических отчетов вне российской территории.

Кроме того, входящие в «большую четверку» крупнейшие международные аудиторские компании также заявили о выводе российских подразделений из своего состава. Первыми это сделали KPMG и PwC. В российском подразделении PwC работают 3700 человек, у KPMG в России и Белоруссии более 4500 сотрудников. Затем о прекращении деятельности в России сообщили EY (более 4700 сотрудников) и Deloitte (около 3000 работников в России и Белоруссии).

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кредитный рейтинг ЦБ регулирование Банк России
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