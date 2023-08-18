Глава АКРА Сухов ушел в отставку

Глава АКРА Михаил Сухов, занимавший этот пост с 2020 года, покидает его по собственному желанию. Его место займет управляющий директор Мосбиржи Владимир Гусаков, который отвечает за взаимодействие с госорганами

Михаил Сухов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов покинул свой пост и перешел на должность советника совета директоров агентства, говорится в сообщении АКРА. Его место занял Владимир Гусаков, который работал на Московской бирже управляющим директором по взаимодействию с эмитентами и органами власти. Гусаков — член совета директоров АКРА и с 2020 года возглавляет комитет по стратегии агентства.

В сообщении АКРА указывается, что Сухов уволился по собственному желанию. «Мое решение связано с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях», — приводятся в сообщении слова самого Сухова.

Михаил Сухов родился в Москве в 1968 году, в 1990-м окончил Московский государственный университет, затем учился в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Кандидат экономических наук.

Большую часть своей карьеры Сухов работал в Центробанке, куда он пришел в 1993 году. К 2007 году он вошел в совет директоров Банка России, а в 2012 году стал заместителем председателя. Будучи зампредом, Сухов курировал надзор за системно значимыми банками, а также санацию кредитных организаций. При нем глава ЦБ Эльвира Набиуллина запустила процесс расчистки банковского сектора, в ходе которого множество банков были лишены лицензии или отправлены на санацию другими кредитными организациями.

В конце 2016 года Сухов покинул Банк России и занял должность зампреда ВТБ. В частности, отвечал за переход на «Базель III» (регулирование на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору), но менее чем через полтора года покинул банк. С 2018 года был профессором в Банковском институте Высшей школы экономики, а в апреле 2020 года совет директоров АКРА принял решение о назначении Сухова генеральным директором агентства.

АКРА — первое российское рейтинговое агентство, которое аккредитовал Центробанк (сейчас вместе с ним уже аккредитованы «Эксперт РА», НКР и НРА). Акционерами АКРА являются 27 российских компаний, в том числе Альфа-банк, Сбербанк и «Северсталь». Роль российских рейтинговых агентств существенно возросла в 2022 году, когда с российского рынка из-за спецоперации на Украине и санкций ушли агентства S&P, Moody's и Fitch.