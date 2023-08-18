branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 102,18 (-3,48) Инвестиции, 17 авг, 17:46 Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 93,75 (-2,96) Инвестиции, 17 авг, 17:46
Минэк предложил уменьшить оборотные штрафы за утечки персональных данных Технологии и медиа, 16:30
Прокурор попросил дать 9 лет колонии топ-менеджеру «Рольфа» Кайро Бизнес, 16:16
Правительство утвердило календарь выходных и праздников на следующий год Общество, 16:13
Суд оставил в силе санкции против криптомиксера Tornado Cash Крипто, 16:10
Глава АКРА Сухов ушел в отставку Финансы, 16:05
Аналитики «Альфа-Капитал» допустили возврат курса доллара выше ₽100 Инвестиции, 16:03
В Хельсинки объяснили полет российских самолетов над Финляндией Общество, 16:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В каких новостройках есть футбольные поля РБК и ПИК, 16:00
Valeo продаст производство силовых установок в России НПК «Автоприбор» Бизнес, 16:00
В Сочи установили знаки «Проезд на самокате запрещен» Общество, 16:00
Производитель аромадиффузоров CAROMIC вошел в рейтинг надежных партнеров Пресс-релиз, 15:52
Антон Пинский — о Stars Coffee, Starbucks и перспективах франшиз Стиль, 15:40
«Вьетнамскую Tesla» оценили дороже Ford и GM после IPO. Как это вышло Pro, 15:40
«Проще сразу в USDT». Чем российским фрилансерам интересны криптовалюты Крипто, 15:38
Финансы ,  
0 

Глава АКРА Сухов ушел в отставку

Глава аналитического кредитного агентства Михаил Сухов ушел со своего поста
Глава АКРА Михаил Сухов, занимавший этот пост с 2020 года, покидает его по собственному желанию. Его место займет управляющий директор Мосбиржи Владимир Гусаков, который отвечает за взаимодействие с госорганами
Михаил Сухов
Михаил Сухов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов покинул свой пост и перешел на должность советника совета директоров агентства, говорится в сообщении АКРА. Его место занял Владимир Гусаков, который работал на Московской бирже управляющим директором по взаимодействию с эмитентами и органами власти. Гусаков — член совета директоров АКРА и с 2020 года возглавляет комитет по стратегии агентства.

В сообщении АКРА указывается, что Сухов уволился по собственному желанию. «Мое решение связано с достижением поставленных перед собой целей в бизнесе и администрировании и с желанием сосредоточиться в АКРА на более творческих методологических и аналитических направлениях», — приводятся в сообщении слова самого Сухова.

Михаил Сухов родился в Москве в 1968 году, в 1990-м окончил Московский государственный университет, затем учился в Институте мировой экономики и международных отношений Академии наук. Кандидат экономических наук.

Большую часть своей карьеры Сухов работал в Центробанке, куда он пришел в 1993 году. К 2007 году он вошел в совет директоров Банка России, а в 2012 году стал заместителем председателя. Будучи зампредом, Сухов курировал надзор за системно значимыми банками, а также санацию кредитных организаций. При нем глава ЦБ Эльвира Набиуллина запустила процесс расчистки банковского сектора, в ходе которого множество банков были лишены лицензии или отправлены на санацию другими кредитными организациями.

В конце 2016 года Сухов покинул Банк России и занял должность зампреда ВТБ. В частности, отвечал за переход на «Базель III» (регулирование на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору), но менее чем через полтора года покинул банк. С 2018 года был профессором в Банковском институте Высшей школы экономики, а в апреле 2020 года совет директоров АКРА принял решение о назначении Сухова генеральным директором агентства.

Читайте на РБК Pro
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Высокие доходы и риски. Что принесет «десятилетие развивающихся рынков»
Гайд для релоканта: как купить жилье в Израиле
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

АКРА — первое российское рейтинговое агентство, которое аккредитовал Центробанк (сейчас вместе с ним уже аккредитованы «Эксперт РА», НКР и НРА). Акционерами АКРА являются 27 российских компаний, в том числе Альфа-банк, Сбербанк и «Северсталь». Роль российских рейтинговых агентств существенно возросла в 2022 году, когда с российского рынка из-за спецоперации на Украине и санкций ушли агентства S&P, Moody's и Fitch.

Авторы
Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Григорий Набережнов Григорий Набережнов
АКРА Мосбиржа увольнение
Материалы по теме
АКРА возобновила оценку финансового стресса после годового перерыва
Финансы
Глава АКРА оценил сроки возврата экономики к допандемийному уровню
Экономика