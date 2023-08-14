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Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн

Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн
Росбанк не обосновал необходимость обеспечительных мер в отношении активов Nordea Bank, говорится в решении Арбитражного суда Москвы. Суть претензий истца в постановлении не приведена
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку в аресте активов финского Nordea Bank и принадлежащей ему промышленной компании «Вестком» на сумму свыше €14,3 млн, следует из судебного решения.

В постановлении отмечается, что Росбанк просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank, в том числе на корреспондентские счета в ЮниКредит Банке и счета типа «С», а также на доли, принадлежащие банку в «Весткоме» (согласно данным СПАРК, у Nordea Bank 100%) и денежные средства на счетах «Весткома».

В решении суда говорится, что необходимость обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что их непринятие «может привести к причинению значительного ущерба истцу». Суть претензий к ответчику, из-за которых был запрошен арест активов, в документе не упоминается.

Росбанк, по мнению суда, не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость обеспечительных мер, не представил «достаточные и достоверные доказательства», подтверждающие основания для этого, а также не привел доказательства того, что непринятие таких мер «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю».

Nordea Bank (был 100-процентной «дочкой» одноименной скандинавской финансовой группы со штаб-квартирой в Хельсинки) работал в России с середины 2000-х годов. В 2014 году банк остановил розничное кредитование «из-за резкого взлета ставок и слишком высоких рисков». В 2015 году Nordea Bank начал закрывать офисы в регионах. Тогда же было заключено партнерское соглашение, которое позволило розничным клиентам Nordea Bank погашать кредиты через отделения Росбанка.

Группа Nordea решила закрыть свой банк в России в 2020 году, в апреле следующего года ЦБ аннулировал лицензию Nordea Bank.

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Росбанком ранее владела французская группа Societe Generale. Она решила продать его «Интерросу» Владимира Потанина весной 2022 года, на фоне российской спецоперации на Украине. Компания позднее объявила о передаче до 50% в Росбанке благотворительному фонду Владимира Потанина. Последний объяснял такое решение в том числе защитой кредитной организации от санкционных рисков.

Росбанк находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

РБК направил запрос в Росбанк.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
Росбанк арест активов Московский арбитражный суд Nordea
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