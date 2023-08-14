Суд отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank на €14,3 млн

Росбанк не обосновал необходимость обеспечительных мер в отношении активов Nordea Bank, говорится в решении Арбитражного суда Москвы. Суть претензий истца в постановлении не приведена

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Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку в аресте активов финского Nordea Bank и принадлежащей ему промышленной компании «Вестком» на сумму свыше €14,3 млн, следует из судебного решения.

В постановлении отмечается, что Росбанк просил наложить арест на денежные средства, находящиеся на счетах Nordea Bank, в том числе на корреспондентские счета в ЮниКредит Банке и счета типа «С», а также на доли, принадлежащие банку в «Весткоме» (согласно данным СПАРК, у Nordea Bank 100%) и денежные средства на счетах «Весткома».

В решении суда говорится, что необходимость обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что их непринятие «может привести к причинению значительного ущерба истцу». Суть претензий к ответчику, из-за которых был запрошен арест активов, в документе не упоминается.

Росбанк, по мнению суда, не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении иска конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость обеспечительных мер, не представил «достаточные и достоверные доказательства», подтверждающие основания для этого, а также не привел доказательства того, что непринятие таких мер «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта либо причинить значительный ущерб заявителю».

Nordea Bank (был 100-процентной «дочкой» одноименной скандинавской финансовой группы со штаб-квартирой в Хельсинки) работал в России с середины 2000-х годов. В 2014 году банк остановил розничное кредитование «из-за резкого взлета ставок и слишком высоких рисков». В 2015 году Nordea Bank начал закрывать офисы в регионах. Тогда же было заключено партнерское соглашение, которое позволило розничным клиентам Nordea Bank погашать кредиты через отделения Росбанка.

Группа Nordea решила закрыть свой банк в России в 2020 году, в апреле следующего года ЦБ аннулировал лицензию Nordea Bank.

Росбанком ранее владела французская группа Societe Generale. Она решила продать его «Интерросу» Владимира Потанина весной 2022 года, на фоне российской спецоперации на Украине. Компания позднее объявила о передаче до 50% в Росбанке благотворительному фонду Владимира Потанина. Последний объяснял такое решение в том числе защитой кредитной организации от санкционных рисков.

Росбанк находится под санкциями США, Великобритании и Евросоюза.

РБК направил запрос в Росбанк.