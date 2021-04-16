ЦБ аннулировал лицензию у финского банка Nordea

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Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у финского банка Nordea, сообщается на сайте регулятора. По величине активов он занимал 141-е место в банковской системе России.

Согласно сообщению, основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство Nordea, направленное в ЦБ в связи с решением о добровольной ликвидации банка.

Регулятор отметил, что кредитная организация имеет достаточно имущества для удовлетворения требований кредиторов.

В декабре 2020 года стало известно, что финская банковская группа Nordea закрывает свой банк в России в связи с решением сосредоточить свою деятельность в Скандинавском регионе.