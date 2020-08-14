Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Российские компании рассматривают возможность перевода холдинговых структур в Россию, рассказали на Мосбирже, допустив их делистинг с иностранных бирж на фоне пересмотра налоговых соглашений. Эксперты не согласны с таким прогнозом

Лондонская фондовая биржа (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переезде в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.

«Целый ряд компаний рассматривает редомициляцию в Россию, в том числе из-за изменений законодательства о двойном налогообложении. Этот процесс может сопровождаться делистингом с зарубежных площадок с сохранением только московского листинга», — сказала Василенко. По ее словам, российским компаниям из-за изменения налогового законодательства становится менее выгодно иметь холдинговые структуры за рубежом. Редомициляция, или смена корпоративной прописки, позволяет осуществить полную «миграцию» компании в Россию — сменить налоговое резидентство и страну регистрации.

На Мосбирже из компаний, имеющих основной бизнес в России, как иностранные торгуются «Яндекс», Mail.ru Group, UC Rusal, Polymetal, TCS (головная структура Тинькофф банка) и ряд других (всего 12). Кроме того, у ряда российских эмитентов в России торгуются акции, а за рубежом - расписки. РБК направил запросы в их пресс-службы, а также крупнейшим инвестбанкам.

В пресс-службе Polymetal РБК сообщили, что не планируют редомициляцию и делистинг с Лондонской биржи и не ведут переговоры по этим вопросам. В пресс-службе Сбербанка отметили, что "пока не готовы давать взвешенную оценку риска редомициляции из зарубежных юрисдикций и возможного делистинга», указав, что «совместно с клиентами, налоговыми консультантами и биржей внимательно следят за динамично развивающейся ситуацией».