Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

Вопрос об уходе некоторых российских компаний с бирж поднимался и ранее, но не в связи с налоговыми изменениями. Он связан с недооцененностью бизнеса инвесторами, рассказывал в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев еще в марте 2020 года. По его словам, один клиент ВТБ к тому моменту уже был готов к выкупу своих акций с биржи, банк вел переговоры еще с десятью компаниями. С учетом снижения ставок в российской и мировой экономиках компании вместо привлечения денег на бирже «могут занимать по относительно низким ставкам», объяснял их логику зампред госбанка.
Как Россия борется за капитал
Для пополнения бюджета Россия отменяет налоговые льготы, делающие более выгодным вывод капитала. Как следствие, пересматриваются соглашения со странами, условия которых позволяют снизить ставки со стандартных 15% на дивиденды до 5% или 10%, а также с 20% на проценты по займам до 0%. Поднять налоги согласились Кипр, Мальта и Люксембург, Нидерланды рассматривают уведомление. Российское правительство также предложило поднять налоги на вывод капитала в Швейцарию и Гонконг.
От повышения налога на дивиденды и проценты на Кипр, одной из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса, Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130–150 млрд руб. в год.
Закрывая возможности для безналогового вывода капитала за рубеж, Минфин рассчитывает на возвращение холдингов обратно в Россию, в том числе в специальные административные районы (САР) в Калининграде и Владивостоке. Резидентам САР обещана ставка 5% вместо 15% на выплату дивидендов за рубеж. Пока такая возможность предусмотрена только для публичных международных компаний, которые были таковыми по состоянию на 1 января 2018 года. С 2020 года льготу планируют распространить и на непубличные компании.
Согласно условиям, о которых Россия договорилась с Кипром, для реальных инвесторов ставка в 5% на дивиденды сохранится. Публичные компании с 15% акций в свободном обращении и долей в российском активе выше 15% по-прежнему смогут пользоваться льготой. Аналогичные правила будут предложены и другим странам, сообщал Минфин.
Стоит ли уходить с зарубежных бирж
Объективных налоговых причин для делистинга российских публичных компаний с иностранных бирж из-за пересмотра налоговых соглашений нет, считает партнер КПМГ Анна Воронкова: «Большинство публичных холдинговых компаний с российскими активами выполняют эти условия, и пересмотр налоговых соглашений не создаст для них никаких дополнительных ограничений». Делистинг с зарубежных площадок, вероятно, связан с иными неналоговыми причинами, например с санкциями и геополитическими рисками, предположила эксперт.
Чтобы принять решение о делистинге, эмитенту нужно оценить оставшиеся холдинговые льготы, ставки налогов на входящие дивиденды и проценты по внутреннему законодательству, налогообложение бенефициаров и собственников, налоги на прирост капитала и много других вопросов, рассказала РБК руководитель практики налогового консультирования МЭФ PKF Клара Валентина Воробьева. Нужно учитывать и сложность корпоративных процедур для легализации тех или иных решений.
Сохранение льготной ставки 5% для публичных компаний, наоборот, может подтолкнуть бизнес к выходу на биржу, считает партнер PwC Михаил Филинов. Некоторые средние и крупные непубличные компании уже задумались о создании публичных компаний на Кипре, в Голландии, Швейцарии и Люксембурге, рассказал Филинов. Дешевле всего, по его словам, создать публичную компанию на Кипре, хотя при выходе на IPO налоговые соображения отнюдь не самые главные.
По мнению Воронковой, сохранение льготы по дивидендам может стать дополнительным аргументом для компаний, которые ранее и так строили подобные планы, но никак не основной причиной. «Ожидать массового выхода новых компаний на биржу не стоит. Поддержание статуса публичной компании — недешевое удовольствие. К тому же не все компании будут готовы отдать минимум 15% акций в свободное обращение ради налоговой экономии. Поэтому компании, скорее всего, или переведут владение в Россию или смирятся и будут платить налог на дивиденды по ставке 15%», — ожидает Воронкова.