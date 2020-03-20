ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж

Более десяти клиентов ВТБ рассматривают возможность выкупить свои акции с бирж, рассказал РБК первый зампред госбанка Юрий Соловьев. Оценка российских компаний рынком «не имеет смысла или рационального объяснения», считает он

Юрий Соловьев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

ВТБ общается «с целым рядом российских корпораций» по поводу потенциального частичного ими выкупа своих собственных акций с рынка (buy back)», заявил в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«В мире происходит смягчение денежно-кредитных политик и количественное смягчение через покупку Центральными банками массивного количества активов. Это значит, что ставки некоторое время останутся близкими к нулю. И российские корпорации могут занимать по относительно низким ставкам. Сейчас оценка российских компаний фондовыми рынками абсолютно не имеет смысла или рационального объяснения. Пока у нас один клиент созрел [для buy back]. Но разговариваем мы больше чем с десятью компаниями», — сказал Соловьев.

С 20 февраля индекс Мосбиржи рухнул почти на 30%, РТС — более чем на 40%. Это происходит на фоне вспышки коронавируса и падения цен на нефть, которые заставляют инвесторов выходить из рисковых активов.

«Например, у нас [ВТБ] сейчас рыночная капитализация $4,6 млрд. При этом в прошлом году мы заработали чистой прибыли 200 млрд руб. Даже по существующему курсу это намного больше половины стоимости, за что нас сегодня можно купить. Рынок подразумевает огромные, какие-то несусветные убытки. Я хорошо понимаю наши внутренние риски, но для меня это абсолютный нонсенс», — привел пример Соловьев.