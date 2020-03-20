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ВТБ сообщил о переговорах с клиентами о выкупе акций с бирж

Более десяти клиентов ВТБ рассматривают возможность выкупить свои акции с бирж, рассказал РБК первый зампред госбанка Юрий Соловьев. Оценка российских компаний рынком «не имеет смысла или рационального объяснения», считает он
Юрий Соловьев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

ВТБ общается «с целым рядом российских корпораций» по поводу потенциального частичного ими выкупа своих собственных акций с рынка (buy back)», заявил в интервью РБК первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

«В мире происходит смягчение денежно-кредитных политик и количественное смягчение через покупку Центральными банками массивного количества активов. Это значит, что ставки некоторое время останутся близкими к нулю. И российские корпорации могут занимать по относительно низким ставкам. Сейчас оценка российских компаний фондовыми рынками абсолютно не имеет смысла или рационального объяснения. Пока у нас один клиент созрел [для buy back]. Но разговариваем мы больше чем с десятью компаниями», — сказал Соловьев.

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С 20 февраля индекс Мосбиржи рухнул почти на 30%, РТС — более чем на 40%. Это происходит на фоне вспышки коронавируса и падения цен на нефть, которые заставляют инвесторов выходить из рисковых активов.

«Например, у нас [ВТБ] сейчас рыночная капитализация $4,6 млрд. При этом в прошлом году мы заработали чистой прибыли 200 млрд руб. Даже по существующему курсу это намного больше половины стоимости, за что нас сегодня можно купить. Рынок подразумевает огромные, какие-то несусветные убытки. Я хорошо понимаю наши внутренние риски, но для меня это абсолютный нонсенс», — привел пример Соловьев.

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«Сейчас мы в ряде акций [по цене] уже на уровне 2009 года, в ряде акций на уровне 2015–2016 годов. При всем этом компании развивались, сокращали свои долги, корпоративный сектор у нас все равно потихонечку рос. Прибыльность росла. И при этом перед падением у нас были одни из самых низких мультипликаторов в мире. Соответственно, такого рода движения [рынка] для меня не совсем понятны. И естественно, [на оценку рынком влияет] очень большой уровень паники, очень большой уровень неопределенностей», — добавил первый зампред ВТБ.

Почему российские компании выводят акции с биржи
Финансы

Размещение акций на бирже стало для российских компаний невыгодным еще раньше, до пандемии и срыва сделки ОПЕК+. Премия за инвестиции в российские акции, которая отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала, для российских компаний выросла с 5–6 до 8–10%, оценивали аналитики Сбербанка. В таких условиях размещения в акциях для компаний теряют привлекательность, им выгоднее выкупать бумаги и замещать относительно дешевым долговым капиталом.

«Ситуация последних лет — новый феномен. Последние пару лет премия последовательно, раз за разом, устанавливала новые исторические максимумы», — говорил и глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его словам, «ВТБ Капитал Инвестиции» рекомендовали компаниям с низкой оценкой стоимости концентрироваться на выплате дивидендов и обратном выкупе вместо привлечения акционерного капитала.

Интервью с Юрием Соловьевым читайте на РБК.

Авторы: Антон Фейнберг, Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: ВТБ, Юрий Соловьев, buyback
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