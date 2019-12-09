Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

Акционеры стали обходиться российским компаниям намного дороже, чем держатели долгов. Премия за вложения в акции выросла до 9,1% — рекорд с 2015 года, подсчитали в Сбербанке. На этом фоне компании стремятся выкупать акции с биржи

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Премия за инвестиции в российские акции увеличилась до рекордных уровней как минимум с 2015 года: в 2018–2019 годах она составила 8–10%, хотя исторически находилась на уровне 5–6%, сообщил РБК главный стратег Сбербанка по рынку акций Андрей Кузнецов. Как следует из данных Сбербанка за пять лет, с начала 2019 года премия выросла до 9,1% с 8,7% в 2018 году.

Премия отражает разницу между стоимостью акционерного и долгового капитала для российских компаний, пояснил Кузнецов. Стоимость акционерного капитала (доходность, которую компания должна обеспечивать своим акционерам) аналитики Сбербанка оценили самостоятельно, а при расчете долгового опирались на доходности корпоративных облигаций (индекс CBonds). Еще в 2015 году разница между этими показателями в среднем составляла всего 3,7%, в 2016-м — 5,1%, в 2017-м — 6,8%, следует из данных Сбербанка.

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов. Привлекать долг при такой разнице в доходностях гораздо предпочтительнее. В этой ситуации для компаний более логичным выглядит выкуп акций с рынка и замещение дорогого акционерного капитала дешевым долговым, рассуждает аналитик. «Именно поэтому мы почти не видим первичных размещений акций на российском рынке в последние годы, в то время как выкуп акций и делистинги уже стали привычным явлением», — говорит Кузнецов.

«Ситуация последних лет — новый феномен. Последние пару лет премия последовательно раз за разом устанавливала новые исторические максимумы», — подтверждает и глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. По его словам, «ВТБ Капитал Инвестиции» в своем клиентском обзоре рекомендовал компаниям с низкой оценкой стоимости концентрироваться на выплате дивидендов и обратном выкупе вместо привлечения акционерного капитала с рынка.