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Сбербанк открыл первое отделение в Крыму

Сбербанк открыл первое региональное отделение в Крыму
Сбербанк SBER ₽237,7 -0,5% Купить
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Ялте открыли первое региональное отделение Сбербанка.

Офис находится в центре города рядом с Советской площадью. На открытии отделения выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уверен, что это новые возможности для физических и юридических лиц. Для граждан РФ, которые отдыхать приезжают. Коллектив системный, способен выполнять поставленные задачи», — сказал он (цитата по ТАСС).

Сбербанк начал работу в Крыму в январе, тогда на полуострове установили банкоматы. После присоединения региона к России в 2014 году «Сбер» не запускал офисы в регионе из-за опасений санкций. «Вы должны понимать, что наше присутствие в Крыму автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций», — говорил глава банка Герман Греф.

24 февраля, в день начала Россией военной операции на Украине, США добавили Сбербанк в санкционный список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в США, а уже в апреле банк попал под ограничения, предполагающие полное отключение от долларовой системы. Такие же санкции ввели в Великобритании и Евросоюзе. После санкций Сбербанк объявил о решении «уйти с европейского рынка».

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