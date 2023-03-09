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«Сбер» оценил убытки от потери и продажи «дочек» в кризис в ₽143 млрд

Убыток «Сбера» от продажи банков за рубежом и выбытия других активов превысил ₽140 млрд
В 2022 году чистые потери Сбербанка от прекращенной деятельности достигли 143,3 млрд руб., следует из отчетности. После введения западных санкций он свернул бизнес в Европе и Казахстане, а также продал некоторые активы экосистемы
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

По итогам 2022 года Сбербанк зафиксировал убыток от прекращенной деятельности в 143,3 млрд руб., следует из его отчетности по МСФО. Для сравнения: в 2021 году по этой статье баланса группа получила прибыль в 80 млрд руб.

Представитель «Сбера» сообщил РБК, что этот показатель отражает продажу «дочек» кредитной организации за рубежом, но также включает результат «от выбытия других дочерних организаций». «Конкретные цифры мы не раскрываем», — добавил он.

Какие направления бизнеса свернул Сбербанк

В феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, которые касались ведения корреспондентских счетов, а 6 апреля оказался под блокирующими ограничениями. Аналогичные санкции ввели Евросоюз, Великобритания, Швейцария. На фоне этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»).

Продать европейский бизнес (речь о подразделениях в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении; помимо них у банка также были «дочки» в Австрии, Германии, Чехии) он планировал еще в 2021 году — и уже в отчетности за тот период банк квалифицировал эти структуры как активы от прекращенной деятельности.

Но из-за санкций «Сбер» фактически лишился европейского бизнеса — активов в Австрии, Германии, Чехии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Европейский центральный банк в конце февраля предупредил, что три его структуры (Sberbank Europe AG, который контролировал «дочки» в нескольких странах ЕС, словенский Sberbank banka d.d. и хорватский Sberbank d.d.) столкнулись с существенным оттоком депозитов и «становятся банкротами или имеют такую перспективу». В начале марта австрийское управление по финансовым рынкам запретило Sberbank Europe AG продолжать деятельность, акции хорватской «дочки» были переданы в Hrvatska Postanska Banka, словенской — в Nova ljubljanska banka по решению регуляторов.

При этом в 2022 году «Сберу» удалось продать «дочки» в Швейцарии и Казахстане — суммы сделок не раскрывались, но последнюю источники Frank Media оценивали в $250–425 млн (17,6-29,9 млрд руб. по курсу ЦБ на дату составления отчетности Сбербанка). Кроме того, в прошлом феврале была закрыта сделка по продаже Sberbank Srbija сербскому AIK Banka.

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В 2022 году «Сбер» также существенно изменил состав активов, входящих в его экосистему. В мае он объявил о продаже онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдера облачных услуг SberCloud. Кроме того, в августе Сбербанк разделил активы экосистемы с VK: последний вышел из их совместного предприятия «О2О Холдинг», получив 100% сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Сбербанк получил остальные активы совместного предприятия — в частности, каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе». Источник РБК, близкий к банку, тогда говорил, что «Сберу» пришлось привлечь консорциум сторонних инвесторов для приобретения доли VK в «О2О Холдинге». Его состав, как и сумма, за которую будет приобретена доля, не раскрывались.

Комментируя продажу активов экосистемы, глава «Сбера» Герман Греф отметил, что процесс был не единомоментным и некоторые сделки закрывались только в конце прошлого года, но в целом даже с учетом их, вклад экосистемы в финансовый результат группы был отрицательным.

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