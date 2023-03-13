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Регуляторы США пообещали клиентам доступ к вкладам в обанкротившемся SVB

Минфин США и ФРС: вкладчики обанкротившегося SVB получат доступ к средствам 13 марта
Президент Джо Байден пообещал, что власти привлекут к ответственности виновных в ситуации с банкротством банка
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Все вкладчики обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) смогут получить доступ к своим средствам начиная с понедельника, 13 марта, говорится в совместном заявлении Минфина США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Это коснется и нью-йоркского Signature Bank, закрытого 12 марта в воскресенье по решению профильного органа штата. Он стал третьим крупным финансовым учреждением, которое было закрыто после краха Silicon Valley Bank (8 марта о сворачивании операций еще одного банка, работающего с криптовалютой Silvergate Bank, объявила материнская компания Silvergate Capital Corporation).

Регуляторы сообщили, что американские власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе». ФРС, Минфин корпорация по страхованию вкладов подчеркнули, что банковская система США остается устойчивой «в значительной степени благодаря реформам, проведенным после финансового кризиса, которые обеспечили более надежную защиту банковской отрасли».

В отдельном заявлении ФРС говорится, что она создает «Программу срочного финансирования банков», направленную на защиту финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов. 12 марта Минфин объявил, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB.

Axios сообщал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения. В противном случае, писало издание, американскую банковскую систему ожидает кризис. NBC News также сообщил, что поиск покупателя стал приоритетом для Минфина и Федеральной корпорации страхования вкладов.

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12 марта Белый дом опубликовал заявление президента Джо Байдена, в котором говорится, что Минфин и ФТС работали над разрешением проблемы вокруг SVB по указанию главы государства, их действия «гарантируют, что доллары налогоплательщиков не будут подвержены риску». Президент также пообещал привлечь к ответственности виновных в ситуации с банкротством SVB.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ФРС Минфин США Silicon Valley Bank Банкротство
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