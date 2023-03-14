Миллиардер Гриффин заявил о «крушении американского капитализма»

Американский миллиардер, основатель Citadel счел, что правительству США не нужно предпринимать решительные действия по поддержке вкладчиков обанкротившегося SVB

Кен Гриффин (Фото: Zuma / ТАСС)

Пакет мер по оказанию помощи Silicon Valley Bank (SVB), обнародованный американскими регуляторами, показывает, что американский капитализм «рушится на наших глазах». Об этом заявил в беседе с The Financial Times основатель хедж-фонда Citadel Кен Гриффин.

«Произошла потеря финансовой дисциплины из-за того, что правительство полностью выручило вкладчиков. Это было бы отличным уроком морального риска. Потери для вкладчиков были бы несущественными, и это привело бы к повышению значения управления рисками», — сказал он.

По мнению Гриффина, правительству США не следовало предпринимать такие решительные действия.

Позиция Гриффина контрастирует с позицией другого высокопоставленного менеджера хедж-фонда Билла Экмана, который 13 марта призвал Федеральную корпорацию по страхованию вкладов «четко гарантировать все депозиты сейчас», предупредив, что «часы имеют значение».

Акман написал в Twitter, что «наша экономика не будет эффективно функционировать без нашего сообщества и региональной банковской системы».

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

Проблемы у SVB возникли после того, как закрылся Silvergate Bank. Клиенты банка 8 марта стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Axios писал, что американская администрация должна найти покупателя для банка и устранить препятствия для его приобретения. В противном случае, отмечало издание, американскую банковскую систему ожидает кризис.

12 марта глава Минфина Джанет Йеллен объявила, что власти не будут спасать обанкротившийся банк и выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB.

Позднее Минфин США, Федеральная резервная система и Федеральная корпорация по страхованию вкладов опубликовали совместное заявление, согласно которому все вкладчики обанкротившегося SVB смогут получить доступ к своим средствам с 13 марта.

Регуляторы сообщили, что американские власти «предпринимают решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе».

Из-за системных рисков в США приняли решение закрыть также Signature Bank, который во многом был похож на SVB. ФРС запустит программу срочного финансирования банков, чтобы защитить другие финансовые учреждения, пострадавшие от краха SVB.