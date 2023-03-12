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Йеллен заявила, что государство не будет спасать обанкротившийся банк SVB

Глава Минфина США: власти не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB
Многие из вкладчиков Silicon Valley Bank — это малые предприятия, в которых работают люди по всей стране и которые «столкнутся с проблемами», и сейчас Минфин США работает, чтобы устранить эти проблемы, заявила Йеллен
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Власти США не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB), сказала министр финансов Джанет Йеллен в интервью CBS.

Тем не менее сейчас власти работают над тем, чтобы оказать поддержку вкладчикам банка.

«Я работала все выходные с нашими банковскими регуляторами, чтобы разработать соответствующую политику для решения этой ситуации. На данный момент я действительно не могу предоставить более подробную информацию», — сообщила она в интервью.

Глава Минфина США признала, что многие из вкладчиков SVB — это малые предприятия, в которых работают люди по всей стране и которые «столкнутся с проблемами». «И, конечно, это серьезная проблема, и мы работаем с регулирующими органами, чтобы попытаться устранить эти проблемы», — отметила она.

Йеллен заверила, что американская банковская система «действительно безопасна, хорошо капитализирована и устойчива». По ее словам, после финансового кризиса 2008 года были введены новые меры контроля, улучшившие надзор за капиталом и ликвидностью, которые были протестированы и доказали свою устойчивость.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим обанкротившимся банком в США за 15 лет, со времен кризиса 2008 года. SVB занимал 16-е место по величине активов в стране и являлся одним из наиболее известных кредиторов в отрасли технологических стартапов.

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Проблемы у SVB возникли после того, как закрылся Silvergate Bank. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций.

8 марта клиенты банка резко стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: Signature Bank, Western Alliance и First Republic.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти рассматривают возможность создания фонда для защиты депозитов в банках, которые могут столкнуться с проблемами после банкротства Silicon Valley Bank.

Axios писал, что администрация президента США Джо Байдена должна найти покупателя для обанкротившегося SVB. Минфин и Белый дом также должны устранить любые регулятивные препятствия для немедленного приобретения банка. В противном случае, пишет издание, американскую банковскую систему ожидает кризис.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минфин США Джанет Йеллен Silicon Valley Bank
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