Эксперты оценили выгоду от международных расчетов в цифровых рублях

Бизнес может получить выгоду свыше 103 млрд руб. в год при использовании цифровых рублей для международных переводов. Эффект может быть достигнут за счет снижения комиссий, числа посредников и увеличения скорости транзакций

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Потенциальный экономический эффект для бизнеса от использования цифрового рубля при трансграничных переводах может составить от 15 млрд до 103 млрд руб. ежегодно при условии, что цифровой рубль достигнет оборота 1–5% во внешней торговле. Такой вывод содержится в исследовании о цифровом рубле (есть у РБК), которое было проведено компанией «Яков и партнеры» (бывший московский офис консалтинговой фирмы McKinsey) совместно с Центральным университетом.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода. Регулятор также создал платформу, на которой будут храниться цифровые рубли. От безналичных рублей они отличаются тем, что первые хранятся именно в коммерческих банках и по ним могут начисляться проценты на остаток. Цифровой рубль этого не предполагает, кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему через приложение или сайт. Сейчас ЦБ вместе с банками проводит пилотирование цифрового рубля с использованием реальных денег и на ограниченном круге реальных клиентов. Масштабирование технологии на всех желающих может начаться в 2025 году. С этого же года к платформе цифрового рубля могут начать подключаться иностранные банки. Осенью 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России будет работать над интеграцией расчетов в цифровых валютах с Объединенными Арабскими Эмиратами.

«С технологической точки зрения цифровой рубль представляет собой новое и эффективное средство для международных расчетов. Например, различные варианты его использования включают создание единой цифровой валюты стран БРИКС и обменников между национальными цифровыми валютами», — считают авторы исследования.

За счет чего складывается экономический эффект

Использование цифровых валют в расчетах позволит снизить расходы на комиссии. «Традиционные международные переводы часто связаны с высокими комиссиями и скрытыми расходами. Цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) снижают общие затраты на трансграничные переводы, уменьшая комиссии за переводы и обмен валют», — рассуждают авторы исследования.

Второй фактор — сокращение времени обработки платежей за счет проведения прямых транзакций. «В отличие от классических систем, где трансграничные платежи обычно требуют множества посредников, ЦВЦБ позволяют осуществлять прямые переводы между странами без корреспондентских банков и иных участников проводки», — говорится в исследовании.

Транзакции с помощью ЦВЦБ также могут проходит быстрее, чем в классических системах трансграничных платежей, где расчет может занимать от нескольких дней до недель. «ЦВЦБ обеспечивают значительно большую скорость благодаря автоматизированной обработке и отсутствию ручной проверки на каждом этапе», — отмечают авторы.

Экономическая выгода от трансграничных переводов с помощью цифрового рубля распределится между бизнесом и банковским сообществом, считают исследователи.

Зачем нужен цифровой рубль в международных переводах

«В свете снижения количества российских банков, подключенных к системе SWIFT, которая традиционно служила основой для международных банковских переводов, возникает потребность в разработке альтернативных механизмов для трансграничных платежей. В этом контексте цифровой рубль — потенциальное решение проблемы, способное обеспечить смягчение последствий финансовых ограничений», — говорится в докладе.

Это же решение проблемы отмечал и ЦБ. По словам Скоробогатовой, использование цифрового рубля для международных переводов даст возможность «иметь еще один вариант решения вопроса в связи с отключением SWIFT, потому что в этом случае SWIFT не задействуется». Она допускала, что цифровой рубль можно интегрировать со странами ЕАЭС и СНГ, которые также будут запускать национальные цифровые валюты.

Цифровой рубль имеет потенциал достичь оборота 1–5% во внешней торговле при условии интеграции с другими ЦВЦБ, считает ведущий исследователь лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Екатерина Семерикова: «Торговля с Китаем, который является одних из основных партнеров России в текущий момент времени, способна повлиять на ускоренное внедрение цифрового рубля в международную торговлю, так как Китай уже участвует в разработке платформы для международных расчетов на базе ЦВЦБ».

В каких странах уже есть цифровые валюты По данным авторов исследования, в настоящее время к разработке цифровых версий национальных валют приступили 130 стран, на долю которых приходится 98% мировой экономики. Россия вместе с Китаем и Индией входит в число стран-лидеров, которые сформировали законодательную базу для применения цифровых валют. Китай, Таиланд, ОАЭ и Гонконг уже участвуют со своими национальными цифровыми валютами в международном проекте mBridge. «Платформа mBridge строится на базе технологии распределенного реестра, где те, кто платит и получает платежи, взаимодействуют напрямую, а операции между ними могут быть автоматизированы на базе смарт-контрактов при соблюдении прописанных заранее условий», — объясняет Семерикова. Также уже есть успешные кейсы использования ЦВЦБ для трансграничных переводов. Один из последних — это перевод 50 млн дирхамов ОАЭ, отправленных в Китай, который был осуществлен в конце января, приводит пример эксперт. На текущий момент страны, заинтересованные в развитии ЦВЦБ, прежде всего Китай и Индия, уже ведут переговоры о трансграничных платежах с использованием цифровых валют с мировыми центральными банками, напоминает директор группы «цифровые финансы» Kept Анастасия Калугина.

Какие еще оценки приводятся в исследовании

«Яков и партнеры» представили два сценария развития цифрового рубля, от которых зависит общий экономический эффект: оптимистичный и консервативный. В первом случае ЦБ, банки и бизнес должны сообща работать над внедрением цифровых рублей в существующие и новые финансовых продукты. Тогда экономический эффект составит до 267 млрд руб. в год для бизнеса и до 61 млрд руб. в год для банков. Суммарный эффект может достичь 328 млрд руб.

В консервативном сценарии эти значения меньше: суммарный эффект составит около 109 млрд руб. в год, из них 92 млрд руб. — эффект для бизнеса, 17 млрд руб. — для банков. В этом случае ЦБ реализует проект без активного продвижения, а банки и бизнес выполняют исключительно регуляторные требования. Во всех этих случаях экономического эффекта удастся достичь за счет более низких комиссий на проведение операций с цифровыми рублями, повышения эффективности управления ликвидности и снижения расходов на привлечение клиентов.

Экономическую выгоду в 50–60 млрд руб. в год может получить бизнес за счет снижения комиссий за эквайринг. При платежах цифровыми рублями тариф будет составлять 0,3%, в то время как комиссия по карточным транзакциям в среднем составляет 1,5–2,5%. Если ретейл будет также активно популяризировать цифровой рубль, как в настоящее время платежи с помощью Системы быстрых платежей, то объем платежей цифровым рублем в рознице может достигнуть около 4 трлн в год на третий-пятый год после запуска, подсчитали авторы исследования.