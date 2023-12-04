При тестировании цифрового рубля в России провели свыше 13 тыс. операций

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В рамках тестирования цифрового рубля уже проведено свыше 13 тыс. операций в 11 городах России. Такие данные приводятся в презентации первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой, представленной в Госдуме, передает ТАСС.

В ходе пилота было открыто 497 цифровых кошельков, проведено 13,7 тыс. операций на общую сумму 919 тыс. руб. В эксперименте задействованы 13 банков. Планируется, что в 2024 году их количество вырастет до 30, говорится в презентации.

Закон о цифровом рубле — третьей форме денег, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными, — вступил в силу 1 августа. Такой рубль представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Цифровой рубль выпускает Центробанк, он же ответственен за создание платформы для хранения цифровой национальной валюты. Российские банки, которые задействованы в проведении операций на пилотном этапе, тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

Скоробогатова в начале ноября рассказала, что ЦБ планирует расширить эксперимент с цифровым рублем в первом квартале 2024 года. По ее словам, заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков.

Точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение Центробанк не называл. В регуляторе допустили, что все граждане смогут получить возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег в 2025–2027 годах. Впоследствии ЦБ рассчитывает запустить расчеты в цифровых валютах не только внутри России, но и за пределами страны, в частности в ОАЭ.