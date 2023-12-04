 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Финансы ,  
0 

При тестировании цифрового рубля в России провели свыше 13 тыс. операций

В городах России провели свыше 13 тыс. операций при тестировании цифрового рубля
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

В рамках тестирования цифрового рубля уже проведено свыше 13 тыс. операций в 11 городах России. Такие данные приводятся в презентации первого заместителя председателя Центробанка Ольги Скоробогатовой, представленной в Госдуме, передает ТАСС.

В ходе пилота было открыто 497 цифровых кошельков, проведено 13,7 тыс. операций на общую сумму 919 тыс. руб. В эксперименте задействованы 13 банков. Планируется, что в 2024 году их количество вырастет до 30, говорится в презентации.

Закон о цифровом рубле — третьей форме денег, которая будет использоваться наряду с наличными и безналичными, — вступил в силу 1 августа. Такой рубль представляет собой цифровой код, который хранится в электронном кошельке.

Все о цифровом рубле. Вопросы и ответы
Финансы
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Цифровой рубль выпускает Центробанк, он же ответственен за создание платформы для хранения цифровой национальной валюты. Российские банки, которые задействованы в проведении операций на пилотном этапе, тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду.

Скоробогатова в начале ноября рассказала, что ЦБ планирует расширить эксперимент с цифровым рублем в первом квартале 2024 года. По ее словам, заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков.

Точных сроков поступления цифрового рубля в широкое обращение Центробанк не называл. В регуляторе допустили, что все граждане смогут получить возможность открывать цифровые кошельки для новой формы денег в 2025–2027 годах. Впоследствии ЦБ рассчитывает запустить расчеты в цифровых валютах не только внутри России, но и за пределами страны, в частности в ОАЭ.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам
Теги
Центробанк ЦБ цифровой рубль

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Минфин протестирует цифровой рубль в отдельных видах бюджетных расходов
Экономика
ЦБ расширит число участников тестирования цифрового рубля
Финансы
ЦБ обсудит интеграцию быстрых платежей и цифрового рубля с ОАЭ
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Белый дом заявил об отсутствии «волшебного горшочка» для помощи Киеву Политика, 14:39
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 14:33
Займите место моему 3D-персонажу у сцены: какое будущее ждет видеозвонки Тренды, 14:22
Что нужно, чтобы начать продавать на маркетплейсе. Чек-лист РБК и Яндекс Маркет, 14:19
Игорь Семшов ушел из клуба Второй лиги после года работы Спорт, 14:18
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 14:16
Наиболее интересные научные инициативы российских ученых РБК и Росатом, 14:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Автобус сдуло с трассы в Красноярском крае. Видео Общество, 14:08
Рынок акций Индии достиг нового рекорда на фоне победы партии Моди Инвестиции, 14:06
Матвиенко выступила за проведение абортов только по двум причинам Политика, 14:05
Желудочное чутье: как контролировать голод Pro, 14:02
При тестировании цифрового рубля в России провели свыше 13 тыс. операций Финансы, 13:59
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 13:58
Машков сменит Калягина на посту председателя Союза театральных деятелей Политика, 13:53