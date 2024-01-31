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Сбербанк и «Тинькофф» подключатся к пилоту по цифровому рублю

ЦБ: Сбербанк и «Тинькофф» подключатся к пилоту по цифровому рублю
Банк России расширил список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля, до 30 кредитных организаций. Среди новых участников — Сбербанк и «Тинькофф»
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

К пилоту по цифровому рублю готовы присоединиться еще 17 банков. Их список опубликован на сайте Банка России.

Новыми участниками пилота станут: Сбербанк, «Тинькофф», Россельхозбанк, «Русский стандарт», РНКБ, банк «Россия», МСП Банк, Экспобанк, Новикомбанк, ВБРР, «Точка», «Кубань Кредит», «Центр-инвест», банк «Оренбург», «Примтеркомбанк», «РосДорБанк», а также расчетная небанковская кредитная организация «Деньги.Мэйл.Ру».

«Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России проводит пилот цифрового рубля с реальными деньгами на ограниченном круге клиентов с 15 августа 2023 года. В настоящее время в тестировании операций участвуют 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний в 11 городах России. Банки проводят открытие и закрытие цифровых кошельков кредитных организаций и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду. Среди таких банков — ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Росбанк и другие.

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Осенью 2023 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что регулятор также планирует расширить число участников пилота — физлиц до нескольких тысяч, а также число участников — юридических лиц и виды операций с цифровым рублем. «Я должна сказать, что у нас стоит очередь. В пилоте участвуют в том числе сотрудники Центрального банка, и, безусловно, клиенты банков, но список людей и юридических лиц, которые хотят быть в пилоте по цифровому рублю, кратно больше, чем то, с чего мы начинаем. Но мы сознательно начинаем с небольшой группы», — отмечала Скоробогатова в августе. Массовое внедрение технологии в широкий оборот планируется начать постепенно с 2025 года.

Цифровой рубль — это третья форма денег наряду с наличными и безналичными рублями. Отличие цифрового вида валюты в том, что он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода и храниться на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Кредитные организации лишь обеспечивают доступ к цифровому рублю и проводят с ним операции. Цифровой рубль должен сократить издержки при расчетах, ранее писал ЦБ. У технологии также появилась антисанкционная направленность: она может позволить организовать прямые расчеты с другими странами, развивающими собственные цифровые валюты, минуя международную систему SWIFT, контролируемую Евросоюзом.

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