Банк России назвал дату начала пилотных операций с цифровым рублем

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Банк России начнет пилотирование цифрового рубля с реальными клиентами с 15 августа. Об этом рассказала журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

В проведении операций на пилотном этапе примут участие 13 банков. Они протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков банков и клиентов, перевод цифровых рублей между гражданами, а также оплату покупок и услуг по QR-коду, уточнила Скоробогатова.

ЦБ ранее говорил, что тестирование будет проходить в несколько этапов в 2023-2024 годах. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Банк России разрабатывает цифровой рубль с 2020 года. С 1 августа 2023 года в России начал действовать закон о цифровом рубле, который устанавливает правила его выпуска и оборота, а также позволяет проводить его пилотирование.

Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Он будет выпускаться Банком России в виде цифрового кода. Регулятор также создает платформу, на которой будут храниться цифровые рубли. В этом их основное отличие от обычных безналичных рублей — те хранятся именно в коммерческом банке. В случае с цифровым рублем кредитная организация будет лишь обеспечивать доступ к нему (например, через приложение или сайт).

Цифровой рубль призван сократить издержки при расчетах, писал ЦБ. У технологии также появилась антисанкционная направленность: она может позволить организовать прямые расчеты с другими странами, развивающими собственные цифровые валюты, минуя международную систему SWIFT, контролируемую Евросоюзом.

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