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Финансы ,  
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Власти рассказали, кто в России не получит доступ к цифровому рублю

Росфинмониторинг: высокорисковые клиенты не получат доступ к цифровому рублю
Росфинмониторинг и ЦБ ведут работу по корректировке антиотмывочного закона, чтобы юрлица и ИП с высоким риском нарушений не смогли пользоваться цифровым рублем. Его широкий оборот планируется в следующем году
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС
Фото: Сергей Ильницкий / ТАСС

Клиенты, отнесенные к высокой (красной) категории риска нарушения антиотмывочных норм, не смогут воспользоваться цифровым рублем, заявил на круглом столе «Криптовалюта и будущее цифровых финансов» замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд, передает корреспондент РБК. Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

По его словам, ведомство вместе с ЦБ ведет работу по корректировке базового антиотмывочного закона, где полноценно будет регулироваться снижение рисков при расчетах с помощью цифрового рубля. Негляд отметил, что ЦБ как эмитент будет выполнять требования, подобные тем, под которые уже попадают коммерческие банки, по анализу подозрительных операций с цифровыми рублями.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

«Сразу проектируется в законе, что высокорисковые клиенты, например те, которым присвоен высокий уровень риска, красный уровень риска на платформе банка России «Знай своего клиента», — они не будут иметь доступа к платформе цифрового рубля», — сказал Негляд.

Платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег «Знай своего клиента» начала работать с 1 июля 2022 года. Это сервис, к которому обязаны подключаться все российские банки для оценки своих клиентов среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на причастность к сомнительным операциям.

Оценка риска происходит про принципу «светофора»: высокий (красный) уровень, средний (желтый) и низкий (зеленый). Клиенты из красной группы фактически лишаются стандартных банковских услуг: им могут отказать в проведении операций и заключении договора на обслуживание.

Летом президент Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Он станет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.

ЦБ считает, что цифровой рубль позволит сократить издержки в расчетах, а также помочь избежать последствий санкций. Широкий оборот ожидается в 2025 году, с лета уже идет тестирование с реальными клиентами, в следующем году, сообщали в Минфине, опробовать цифровой рубль смогут все россияне.

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Евгения Чернышова Евгения Чернышова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
цифровой рубль антиотмывочный закон ЦБ Росфинмониторинг

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

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Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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