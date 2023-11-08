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Финансы ,  
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ЦБ обсудит интеграцию быстрых платежей и цифрового рубля с ОАЭ

Первый зампред ЦБ: мы отработаем интеграцию СБП и цифрового рубля с ОАЭ
Банк России хочет упростить расчеты с Центробанком ОАЭ — интегрировать их как по линии Системы быстрых платежей, так и через цифровые валюты. Первый зампред Ольга Скоробогатова рассчитывает построить расчеты через год
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Банк России, управляющий Системой быстрых платежей, будет работать над ее интеграцией с аналогичным сервисом в Объединенных Арабских Эмиратах, а также интеграцией расчетов в цифровых валютах. Об этом на форуме «Финополис» сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

В сессии, на которой выступала Скоробогатова, также участвовал помощник главы Центрального банка ОАЭ по банковским операциям и сопутствующим сервисам Саиф Хумайд Аль Дахери. Его должность равносильна статусу зампреда ЦБ ОАЭ, он также является председателем совета директоров компании Al Etihad Payments — созданной в 2023 году «дочки» ЦБ, которая специализируется на платежных услугах.

«Мы с мистером Саифом торжественно обещаем, что как раз за следующий год мы отработаем тему интеграции Системы быстрых платежей и CBDC (цифровые валюты центральных банков. — РБК), потому что мы готовы с цифровым рублем, и коллеги уже готовы. Поэтому если мы решим вопрос с идентификацией — а нам нужно будет его решить обязательно, то как раз, я думаю, мы через год можем как минимум между нашими двумя странами построить нормальную систему расчетов для граждан и бизнеса».

Система быстрых платежей была запущена ЦБ в начале 2019 года. Она позволяет мгновенно переводить деньги между разными банками по номеру телефона (без комиссии в пределах лимита в 100 тыс. руб.), а также оплачивать покупки по QR-кодам с комиссиями ниже, чем при оплате банковской картой.

Банк России в этом году также в тестовом режиме запустил цифровой рубль — третью форму денег наряду с наличными и безналичными, которая будет отличаться тем, что храниться средства будут на платформе ЦБ, а не в коммерческих банках. Пока что цифровой рубль находится на пилотном этапе — в августе к нему получили доступ лишь 600 человек и 30 торговых предприятий, постепенно их количество будет расширяться.

ОАЭ в 2023 году также запустили свою цифровую валюту — цифровой дирхам (CBDC).

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Теги
Антон Фейнберг Антон Фейнберг
СБП Центробанк Ольга Скоробогатова
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