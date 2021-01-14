Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб.

Разочарование года Динамика рубля в 2020 году стала одним из главных разочарований, писали в ноябре аналитики из Credit Suisse. За прошлый год российская валюта пережила два периода падения: в марте доллар дорожал до 81,97 руб., а евро — до 89,6 руб. из-за начала пандемии коронавируса в мире и обвала цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+. В ноябре рубль пережил очередной период волатильности: доллар в моменте дорожал до 80,9 руб., а евро — до 94,1 руб. Котировки российской валюты падали в том числе из-за выборов в США и ожидания ужесточения санкционной политики в отношении России после смены американского президента. В итоге за 2020 год рубль подешевел к доллару на 16,5%, к евро — на 24%. В январе рубль торгуется в диапазоне 73–75 руб. за доллар.

Что может поддержать рубль

Пересмотр налоговых режимов с такими популярными у российского бизнеса зарубежными юрисдикциями, как Кипр, привел к оттоку капитала, а рост денежной массы создал подходящие условия для такого оттока, говорится в обзоре Credit Suisse. Основными инструментами увеличения предложения денег были операции федерального бюджета и финансирование дефицита во втором квартале 2020 года путем проведения сделки по покупке правительством Сбербанка, который раньше принадлежал Центробанку. ЦБ же вместо того, чтобы компенсировать увеличение рублевой ликвидности продажами иностранной валюты, отложил часть операций на открытом рынке до четвертого квартала, напоминают в Credit Suisse, а также провел взаимозачет с отложенными покупками иностранной валюты с 2018 года (это привело к сокращению объемов валюты, которую ЦБ мог продать в четвертом квартале). В последние три месяца 2020 года ЦБ собирался продать валюту на 185 млрд руб., затем регулятор несколько увеличил эту сумму после допэмиссии «Аэрофлота» (Минфин купил акции перевозчика на 50 млрд руб. за счет валютных средств ФНБ, ЦБ продавал валюту для рублевой сделки).

Действия ЦБ, по оценке Credit Suisse, привели к дополнительному дисбалансу на локальном рынке иностранных валют. Но аналитики ожидают, что он будет устранен в 2021 году. В то же время из-за роста цен на нефть в январе ЦБ впервые с весны 2020 года приступает к покупке валюты на рынке по бюджетному правилу.

Deutsche Bank в своем прогнозе указывает, что рубль находится в хорошем положении: Россия далеко впереди по темпам вакцинирования в сравнении с другими развивающимися странами, даже несмотря на вопросы к эффективности вакцины «Спутник V». При этом рубль остается одной из самых дешевых валют среди валют стран с развивающимися рынками. Его должна поддержать и сезонность: рост цен на газ обеспечит улучшение платежного баланса в течение зимы. В Deutsche Bank также обращают внимание и на привлекательность ОФЗ: вложения иностранцев в госдолг достигли уровня, который фиксировался до отравления в Солсбери в начале весны 2018 года.

«Основным препятствием для роста рубля остается геополитика, новости о хакерских атаках [на правительственные учреждения и компании в США] привели к распродаже в последний месяц. Последние комментарии команды Байдена позволяют предположить, что США будут выступать за новые переговоры с Россией по СНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях истекает в 2021 году. — РБК) и экономические санкции могут не быть приоритетом», — считают аналитики Deutsche Bank.

«Геополитический дисконт, который существует в российских активах и, в частности, в рубле, должен потихоньку уходить. Думаю, рынок на самом деле уже воспринимает политические изменения в США в позитивном ключе, а рубль, как мы видим, отскочил довольно серьезно от своих минимальных значений до выборов. Во многом это [происходит] за счет глобальных трендов на развивающихся рынках, но мы думаем, что у рубля еще есть внутрироссийские двигатели для дальнейшего укрепления», — сказал журналистам главный экономист BofA по России и СНГ Владимир Осаковский.

Что может помешать рублю

«Я не уверен в 65 руб. за доллар, но курс на уровне 70 руб. вполне возможен в сценарии, если вакцины действительно будут эффективными, глобальная экономика будет восстанавливаться, если вторая волна не перейдет в третью волну», — говорит директор по инвестициям компании «ЛокоИнвест» Дмитрий Полевой. «ЛокоИнвест» пока прогнозирует курс на уровне 72–72,5 руб. за доллар в первом полугодии 2021 года.

«Единственный риск — это резкое ухудшение на глобальных рынках, общий выход нерезидентов с развивающихся рынков, но пока это не является базовым сценарием», — считает Полевой. Он также обращает внимание, что рынок все меньше ждет от ЦБ снижения ключевой ставки и для рубля это «точно не негативный фактор». «Наконец, сохраняются санкционные риски, но частично рынок к ним привык, а прогнозировать конкретные сценарии невозможно», — заключает аналитик.

Безусловно, рубль — недооцененная валюта, но есть ряд факторов не в пользу существенного укрепления, полагает глава центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин, среди них — повышенный спрос населения на валюту и перераспределение сбережений с депозитов в наличные и на текущие счета. По его словам, этой осенью при снижении курса до более комфортных для внутреннего покупателя уровней выросли покупки валюты населением. «Если учесть, что люди не тратили валюту за рубежом, то спрос на валюту оставался повышенным. Мне кажется, что этот фактор не будет давать рублю существенно укрепиться», — отмечает Сусин. Эксперт ожидает курс на уровне 74–75 руб. за доллар в 2021 году.

Рубль в течение 2020 года сильно ослаб, хотя «никаких фундаментальных причин для этого нет, так как у России прекрасное торговое сальдо и другие макроэкономические показатели, и сейчас они становятся еще лучше благодаря росту цен на нефть», признает начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук. С началом восстановления мировой экономики после пандемии рубль вместе с другими валютами развивающихся рынков должен отыграть слабость, но этому мешает геополитика, указывает аналитик.

По его словам, с приходом к власти в США Демократической партии санкционная риторика может стать более жесткой. «Хотя поводы для санкций — хакерские атаки и использование боевых отравляющих веществ — остаются в 2020 году, про них могут вспомнить, и поэтому вопрос в том, какими будут новые санкции — ритуальными или более действенными», — заключает Романчук.