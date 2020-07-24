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ЦБ назвал объем дополнительных продаж валюты в четвертом квартале

В четвертом квартале Банк России продаст валюту на 185 млрд руб., сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Также регулятор будет проводить регулярные операции по бюджетному правилу
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Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила скорое прекращение продаж валюты, вырученной им от продажи пакета акций Сбербанка правительству. Сделка на 2,14 трлн руб. осуществлялась из средств ФНБ, полученную валюту Центробанк начал продавать на рынке при снижении цен на нефть марки Urals ниже $25 — в дополнение к бюджетному правилу, которое предусматривает продажу валюты при цене нефти ниже отметки $40. Дополнительный механизм ЦБ решил применить в период повышенной волатильности на валютном рынке.

Продажи валюты, связанные со сделкой по Сбербанку, прекращаются до 30 сентября, напомнила Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров. При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе—сентябре ЦБ планирует взаимозачесть непроданную валюту от сделки по Сбербанку и сумму всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые проводились в марте—апреле. «Сальдо этих операций в рублевом эквиваленте составляет 185 млрд руб. Этот объем иностранной валюты будет равномерно реализован в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в течение четвертого квартала», — пояснила глава ЦБ.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Она также сообщила, что регулятор в базовом прогнозе приступит к покупкам валюты по бюджетному правилу в 2022 году, а прогноз цены на нефть на этот год — 45$ за баррель.

24 июля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,25%. «Мы продолжили смягчение денежно-кредитной политики, в первую очередь учитывая, что все еще сохраняются риски отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году», — заявила Набиуллина на пресс-конференции. ЦБ скорректировал прогноз годовой инфляции до 3,7–4,2% в 2020 году и 3,5–4,0% в 2021 году.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Центральный банк, ключевая ставка, продажа валюты
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