Аналитики назвали самые доходные вложения 2020 года

Доходность по рублевым вкладам в уходящем году лишь немногим перекрыла инфляцию, которая, по прогнозу Минэкономразвития, составит 4,6–4,8%. Максимальная процентная ставка в десяти крупнейших банках в начале января составляла порядка 5,9%, следует из статистики ЦБ. В долларах доходности по вкладам на срок больше года приближались к 2%, в евро они составляли всего около 0,2%, следует из данных ЦБ. К концу 2020 года доходности по рублевым вкладам держатся на уровне около 5%, по вкладам в долларах на срок больше года — около 1%. В евро доходность практически нулевая.

При покупке долларов в конце 2019 года и продаже в конце 2020 года реальная доходность составила бы 14,47% (за вычетом инфляции). «Вложения в евро принесли бы вам значительно больше, чем в доллар, доходность евро в реальном выражении — 25,27%», — отмечает аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов. Если сравнивать эти результаты с тем, что можно было бы получить, положив рубли на депозит, то все равно безоговорочным «победителем» остаются вложения в евро, продолжает он: «Реальная доходность рублевого депозита, открытого в начале 2020 года, составит около 1,3%».

Акции

Несмотря на то что в среднем российский рынок акций вырос за год примерно на 6,5% по рублевому индексу Мосбиржи, отдельные компании показали двузначный рост.

В этом году россияне стали больше инвестировать в акции, отмечает глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов. «Многие инвесторы воспользовались возможностью в марте—апреле увеличить долю риска в портфелях, приобретая акции по привлекательным уровням цен. В результате доля акций [в портфеле клиентов ВТБ] выросла с 21,8% на начало января почти до 30% к настоящему моменту. Совокупный объем вложений в консервативные инструменты (облигации всех видов и денежные средства на брокерских счетах, в том числе валюта) соответственно снизился с 77 до 67%», — говорит он.

Наибольший рост в период с начала пандемии до середины осени показали компании из технологического сектора, отмечает аналитик Газпромбанка Илья Фролов. «Пандемия поменяла расстановку сил: если в начале 2020 года многие концентрировались на ресурсных историях — нефтегазовом секторе, металлургии, то после падения цен на нефть, в марте, начался процесс селекции активов на рынке акций по степени подверженности рискам», — говорит он.

Акции «Яндекса» выросли на 87% с начала года, по данным на 29 декабря.

Крупнейшие ретейлеры смогли извлечь выгоду из пандемии за счет ажиотажного спроса и адаптации своих бизнес-моделей. X5 Retail Group показала рост на 29%, «Магнит» — на 64,7%.

Бумаги компаний из золотодобывающего сектора и производителей драгоценных металлов показали взрывной рост в ответ на подъем цен на золото и серебро: по состоянию на 28 декабря «Полюс» вырос на 109,6%, Polymetal — на 75,6%.

Акции «Норникеля» с начала года прибавили 21,6% (хотя они и падали на 10% из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, затем котировки восстановились), НЛМК — 44,7%, ММК — 34%. «Мы проходим нижнюю точку экономического цикла, и это подстегивает интерес к сырьевым рынкам, сейчас он особенно сильно затрагивает рынки металлургического сырья — стали, руды — на ожиданиях того, что следующий год будет позитивным с точки зрения восстановления», — говорит Фролов.

АФК «Система» после IPO своих «дочерних» компаний в этом году показала, как может раскрыться стоимость и так недешевой компании, отмечает инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Ее акции выросли с примерно 15 руб. в январе до 28,98 руб. на 29 декабря. А TCS Group, владеющая Тинькофф Банком, в марте дешевела с $22 до примерно $10 за расписку на Лондонской бирже, а сейчас торгуется на уровне $32.

Иностранные ценные бумаги

Однозначными лидерами года по доходности с учетом роста курса доллара стали акции технологических компаний США, считает Потапов. Кибербезопасность, альтернативная энергетика, облачные технологии, e-commerce — ключевые сферы интереса инвесторов, перечислил он, указав на акции Amazon (показали рост в долларах на 75% год к году по состоянию на конец декабря), Apple (+80%), Zoom (+500%), Plug Power (+1100%). В целом «ВТБ Капитал Инвестиции» зафиксировал рост доли вложений клиентов в иностранные акции с 2,5 до 11%, добавил Потапов.

Исторически иностранными ценными бумагами в России торгует Санкт-Петербургская биржа. На фоне повышенного интереса розничных инвесторов Мосбиржа в августе тоже запустила торговлю иностранными акциями.

«Очень многие крупные инвесторы не решились купить акции, когда рынки стали падать, ожидая, что падение будет более глубоким или продолжительным. Никто не ожидал такой сильной и быстрой поддержки со стороны центральных банков», — рассказывает Шакаров. Квалифицированные инвесторы от четверти до трети вложений держали в наличных, на депозитах или счетах брокеров, объясняет он: «В итоге они получили небольшую доходность». Но некоторые розничные инвесторы в России, наоборот, покупали «хайповые» бумаги, не входящие в индекс S&P500, — Zoom, Tesla, Moderna, — отмечает аналитик.

«Даже профессиональные отраслевые аналитики вне крупных команд, включающих в себя макроэкономистов, юристов, политологов, из-за ограничения ресурсов не могут полноценно разобраться, во что рационально инвестировать», — констатирует Нигматуллин. В этом году многие инвесторы действительно получили пониженные доходности, говорит он: «Выиграли либо очень профессиональные управляющие с опытными командами за плечами, либо непрофессиональные участники рынка, которые пришли на рынок и купили акции практически наугад, просто по причине снизившихся котировок».

Золото

Летом цена на золото превысила $1900 впервые с 2011 года, с начала года рост цен превысил 25%. Несмотря на временное снижение стоимости золота осенью, к 25 декабря она вновь вернулась к отметке $1900. В 2020 году для драгоценных металлов сложились ультраблагоприятные условия для роста стоимости — это и общий уход от рисков, и меры стимулирования правительствами и центральными банками, объясняет Фролов.

Но в России покупка золотых слитков облагается НДС в 20%, что снижает доходность инвестиций в актив. «Есть три базовых варианта захождения в золото», — отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. «Наиболее защитным является физическое золото — слитки либо монеты. На монеты НДС в 20% не распространяется. Есть золотые ETF (биржевые фонды с торгуемыми акциями), которые закупают физическое золото, цена на них коррелирует с ценой на золото, и это ликвидный актив. Наконец, в золото заходить можно через акции компаний, но, если мы говорим о ценных бумагах, в их стоимости содержатся различные корпоративные, страновые, ESG (экология, социальная ответственность, управление) и другие риски», — объясняет он.

Наиболее популярный ETF на золото на Московской бирже FinEx Gold ETF вырос на 35,2% с начала года. Иностранный ETF SPDR Gold Shares, доступный для квалифицированных инвесторов на Санкт-Петербургской бирже, вырос на 18% с начала года.

Облигации

По словам аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина, в 2020 году инвесторы в длинные облигации федерального займа (ОФЗ срочностью от пяти до десяти лет) могли заработать 9–9,5% на купонном доходе и переоценке номинала, инвесторы в короткие бумаги (срочностью от одного до трех лет) могли получить более скромную доходность — 5,5–8%. «Основным драйвером стало снижение ключевой ставки и снижение доходностей облигаций развитых и развивающихся стран», — отмечает аналитик.

Среди корпоративных эмитентов наибольший рост показали длинные бумаги со срочностью от трех до пяти лет, потому что там положительная переоценка существенно влияет на совокупную доходность, объясняет Монастыршин. Выпуски облигаций ВЭБ.РФ и ГТЛК срочностью от четырех до шести лет показали доходность на уровне 9,5–10%, бумаги РЖД, Evraz, «Норникеля», МТС — 10–12%. Также аналитик привел в пример несколько бумаг второго и третьего эшелона, в том числе облигации девелопера «Самолет», доходность по которым составила 15,8%.

Наиболее высокую доходность для инвестора в рублях показали облигации с повышенным купоном, совокупная доходность по ним достигала 13–15% в зависимости от выпуска, отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. К примеру, облигации застройщика ГК «Пионер» выросли в цене на 2% с начала года, купон по ним составляет 12%, говорит он.

«В долларовых облигациях наилучшую доходность показали длинные суверенные выпуски инвестиционного уровня. Например, хитом этого года стали облигации «Румыния-2048», которые продемонстрировали рост на 13% с начала года (купон по ним составляет 5,125%)», — добавляет Русецкий.

Среди суверенных евробондов совокупная доходность по выпуску «Россия-29» составила 8,7%, отмечает Монастыршин. «Если учесть девальвацию рубля, то евробонды серьезно выигрывают по сравнению с рублевыми инструментами, демонстрируя доход на уровне 30–35%», — заключает он.