ЦБ нарастил продажи валюты на ₽1,1 млрд перед выборами в США

С 26 октября Центробанк увеличил ежедневный объем продажи валюты до 4 млрд руб. из-за покупки Мифином акций «Аэрофлота» в октябре из средств Фонда национального благосостояния

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Центробанк увеличил ежедневные продажи валюты после покупки Минфином акций «Аэрофлота» за счет средств Фонда национального благосостояния. Мера, объявленная регулятором в пятницу, вступила в силу 26 октября.

Объем ежедневных продаж вырос на 1,1 млрд руб., до 4 млрд руб. В октябре Минфин купил акций авиакомпании в общей сложности на 50 млрд руб

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — сообщал ЦБ. Решение увеличить лимиты продажи валюты регулятор объяснял необходимостью нейтрализовать влияние таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия. Для этого регулятор «зеркалирует» конверсионные операции со средствами ФНБ на внутреннем валютном рынке.

Ограничение на операции в размере 4 млрд руб. было установлено для того, чтобы минимизировать влияние разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, уточнял ЦБ.