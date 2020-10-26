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ЦБ нарастил продажи валюты на ₽1,1 млрд перед выборами в США

С 26 октября Центробанк увеличил ежедневный объем продажи валюты до 4 млрд руб. из-за покупки Мифином акций «Аэрофлота» в октябре из средств Фонда национального благосостояния
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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Центробанк увеличил ежедневные продажи валюты после покупки Минфином акций «Аэрофлота» за счет средств Фонда национального благосостояния. Мера, объявленная регулятором в пятницу, вступила в силу 26 октября.

Объем ежедневных продаж вырос на 1,1 млрд руб., до 4 млрд руб. В октябре Минфин купил акций авиакомпании в общей сложности на 50 млрд руб

«Конверсионные операции со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках реализации бюджетного правила проводятся как в рамках регулярных операций по накоплению или расходованию средств ФНБ, так и в иных целях, в частности при размещении средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, номинированные в рублях», — сообщал ЦБ. Решение увеличить лимиты продажи валюты регулятор объяснял необходимостью нейтрализовать влияние таких операций на макроэкономические и денежно-кредитные условия. Для этого регулятор «зеркалирует» конверсионные операции со средствами ФНБ на внутреннем валютном рынке.

Ограничение на операции в размере 4 млрд руб. было установлено для того, чтобы минимизировать влияние разовых нерегулярных операций со средствами ФНБ на конъюнктуру внутреннего валютного рынка, уточнял ЦБ.

ЦБ назвал объем дополнительных продаж валюты в четвертом квартале
Финансы
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Регулятор с начала октября уже продает иностранную валюту, полученную от сделки по передаче правительству контроля над Сбербанком, ежедневный объем продаж составляет 2,9 млрд руб.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что в четвертом квартале планируется реализовать валюты на 185 млрд руб.

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Увеличение объема продаж валюты произошло за неделю до выборов президента США, которые назначены на 3 ноября. По мнению аналитиков, ЦБ не стал снижать ключевую ставку в пятницу в том числе из-за неопределенности относительно будущего голосования.

Начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин положительно оценивал решение ЦБ о продаже валюты от сделки с «Аэрофлотом» и подчеркивал, что сейчас хороший момент для этого. Он объяснял это волатильностью рынка из-за внешних факторов, а также слабостью рубля. «Было бы неправильно продавать валюту в период укрепления рубля, сезонный период слабости и внешних рисков, наоборот, вполне комфортен», — утверждал он.

Автор
Мария Лисицына
ЦБ продажа валюты
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