NYT узнала об увеличении числа объектов хакерской атаки в США

Это показывает, что масштаб атаки гораздо больше, чем представлялось изначально. Газета также сообщила, что датчики оповещения, установленные киберкомандованием для информирования о попытках взлома, не сработали

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Масштабная хакерская атака, о которой стало известно в середине декабря, могла затронуть 250 сетей, что значительно больше, чем было известно первоначально, сообщает газета The New York Times.

Если в начале расследователи полагали, что злоумышленники намеревались взломать несколько десятков сетей, то по мере того, как такие компании, как Amazon и Microsoft, которые управляют облачными сервисами, изучают произошедшее, становится ясно, что хакеры получили доступ не менее чем к 250 сетям.

При атаке использовались серверы в США, пишет NYT. Расследование также показало, что датчики «раннего оповещения» о взломах, которые киберкомандование и Агентство национальной безопасности разместили в сетях, не сработали.

Издание также сообщает, что акцент на защите США от кибервмешательства в выборы, возможно, отвлек внимание на себя от проблем безопасности правительственных сетей. Помимо этого, в частных компаниях, таких как FireEye и Microsoft, теперь обнаруживают, что они тоже подверглись взлому.