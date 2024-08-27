ОТП Банк ужесточит условия денежных переводов в евро

ОТП Банк поднимет комиссии за переводы в евро с начала сентября. Изменения в тарифах вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

ОТП Банк с 2 сентября повысит комиссии на денежные переводы в евро — на 1 п.п. Новые тарифы опубликованы на официальном сайте банка. Изменения вступят в силу в тот же день, когда Райффайзенбанк перестанет проводить валютные переводы для подавляющего большинства клиентов.

Комиссии на переводы в мобильном и интернет-банке ОТП с 2 сентября составят 3% от суммы перевода вместо действующих 2%. При этом максимальный размер комиссии увеличится в 2,5 раза — до €1000 с текущих €400, а минимальный почти в 1,9 раза — до €150 (сейчас €80).

Комиссии также будут повышены за переводы в евро, совершаемые в офисах банка или с помощью сервиса «OTP-express»: с 4 до 5% от суммы перевода, минимум €150, максимум €1000 (вместо €80 и €500 сейчас). При этом тарифы за денежные переводы в китайских юанях, венгерских форинтах, казахстанских тенге останутся без изменений.

ОТП Банк является российской «дочкой» венгерского OTP Bank. Он остается одним из немногих иностранных банков, продолжающих работать в России и проводить валютные переводы. С 2 сентября Райффайзенбанк остановит проведение валютных переводов для всех категорий клиентов, исключениями станут лишь корпоративные клиенты в сфере крупного и международного бизнеса.

Райффайзенбанк ограничил переводы из-за решения своей материнской структуры — австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) — в связи с предписанием Европейского центрального банка, объяснял представитель Райффайзенбанка. По требованию ЕЦБ кредитный портфель Райффайзенбанка должен сжаться на 65% к 2026 году по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Такое же сокращение должно произойти и в части международных платежей. При этом в мае 2024 года ЦБ Венгрии также рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью его российской кредитной организации, в частности сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российском ОТП Банке.