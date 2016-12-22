Орешкин назвал причины ослабления рубля

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что равновесный курс рубля при нынешней цене на нефть составляет 50 руб. Ослабление национальной валюты министр объяснил краткосрочным оттоком капитала

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Равновесный курс рубля в условиях отсутствия покупки валюты для Минфина при нынешней цене на нефть в $78 за барр. составляет 50 руб. Об этом «РИА Новости» заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он заметил, что причин для изменения среднесрочного и долгосрочного прогноза курса в 63–64 руб. не видит. «Платежный баланс у нас сильный, бюджетный баланс — около одного процента ВВП профицит, внешний долг — умеренный», — пояснил Орешкин. Он считает, что несмотря на то, что глобальный кризис уже накрыл ряд развивающихся стран, у России есть необходимый запас прочности.

По словам главы Минэкономразвития, ослабление рубля вызвано краткосрочным резким оттоком капитала из России. Орешкин заметил, что тренд изменится, когда отток прекратится. «Если посмотреть вчерашний день [11 сентября], то рубль начал серьезно укрепляться, несмотря на то что на глобальных рынках развивающиеся валюты чувствовали себя стабильно», — отметил министр.

В понедельник, 10 сентября, курс евро на Московской бирже превысил 81 руб., курс доллара вновь поднялся выше 70 руб. Национальная валюта побила рекорды марта 2016 года.