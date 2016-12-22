Курс евро впервые с апреля поднялся выше 79 руб.

Курс рубля на Московской бирже продолжается снижаться. В среду курс евро на опасениях новых санкций впервые за несколько месяцев поднялся выше 79 руб., а доллар стал стоить дороже 68 руб.

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Курс евро на Московской бирже впервые с 11 апреля 2018 года поднялся выше отметки 79 руб. Примерно в 14:25 мск стоимость евро достигла отметки 79,0051 руб, что на 1,5% или 1,1551 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Одновременно с этим курс доллара поднялся выше 68 руб. На пике стоимость доллара достигла отметки 68,0323 руб., что 1,13% или 76,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

К 14:30 мск стоимость доллара на Московской бирже составляла 67,97 руб., стоимость евро — 78,91 руб. ​

Среди причин ослабления курса рубля — возобновление Банком России закупок валюты для Минфина ускоренными темпами после почти недельного перерыва, говорит руководитель операций на денежном и валютном рынке банка «Металлинвест» Сергей Романчук. Возобновление ЦБ закупок валюты для Минфина называет в качестве фактора давления на рубль и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Сейчас общая сумма, на которую ЦБ должен закупить валюту для Минфина с 7 августа до 6 сентября, — 383,2 млрд руб. Это рекордный показатель по закупкам валюты. Поскольку неделю их не происходило, объем ежедневных закупок (16,7 млрд руб. по плану) Банк России должен увеличить.

Сильный скачок евро к рублю аналитик объясняет укреплением европейской валюты к доллару на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который накануне вновь раскритиковал излишне жесткую, по его мнению, политику Федеральной резервной системы США. О том, что слова Трампа оказали давление на доллар, пишет в своем обзоре и Райффайзенбанк. На этом фоне рост доллара к рублю и выход американской валюты на локальный максимум в этой паре — это во многом подготовка к санкциям США, которые уже анонсировались и которые будут введены в будущем, считает Романчук.

Вступление 22 августа в силу первого пакета американских санкций, связанных с отравлением семьи Скрипалей в Великобритании, не так сильно волнуют рынок, как будущие санкции США в отношении России, считает Бахтин из «БКС Премьер». «С новой силой эта тема заиграет в сентябре, когда с каникул вернётся конгресс США и будет обсуждать намного более серьезный пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок», — предупреждает эксперт.

Внутриполитическая ситуация, в которой оказывается Трамп, может способствовать более жестким санкциям, что вносит дополнительную нервозность в поведением участников рынка. Накануне бывший адвокат президента США Майкл Коэн под присягой заявил, что совершил преступление по поручению Трампа.

Среди факторов на развивающихся рынках, оказывающих влияние на рубль, можно выделить падение бразильского реала, который вышел на исторический минимум к доллару, отмечает Романчук.