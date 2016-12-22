Новые антирекорды: что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь

Валютный и долговой рынок в России установили новые антирекорды: евро подорожал почти до 82 руб., доллар — до 70,5 руб. Рублю для восстановления нужна консолидированная позиция ЦБ и правительства, утверждают эксперты

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Курсы доллара и евро на Московской бирже к середине дня 10 сентября установили новые максимумы за два с половиной года, а к вечеру обновили их. Евро по состоянию на 19:15 мск взлетал до 81,87 руб. (рекордный уровень с февраля 2016 года), доллар — до 70,5 руб. (впервые с марта 2016 года), подорожав к закрытию пятничных торгов на 102 и 60 коп. соответственно.

После установления дневных максимумов рубль частично ​отыграл свои позиции к доллару, но к вечеру опять начал слабеть. За несколько дней сентября российская валюта потеряла 4% своей стоимости, а с начала августа упала уже на 12% к доллару и евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшается на фоне бегства иностранных инвесторов из облигаций федерального займа (ОФЗ). Доходность некоторых выпусков долгосрочных гособлигаций 10 сентября впервые с 2014 года превысила размер ключевой ставки (7,25%) более чем на 2 п.п., поднявшись выше 9,3%, а индекс RGBI (характеризует ситуацию на рынке российского госдолга) продолжил начавшееся в начале августа и усилившееся в сентябре падение. Его доходность достигла нового двухлетнего максимума — 9,1%. Из-за ситуации на долговом рынке Минфин 5 сентября не смог разместить ОФЗ на 15 млрд руб., а за две недели до этого вообще отменил аукцион по госбумагам.

Под напором внешних факторов

Усиление спада на долговых рынках отражает продолжающийся отток капитала из России, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. «Это вместе с целым набором внешних факторов риска оказывает колоссальное давление на рубль», — поясняет он. Давление на отечественные рынки продолжают оказывать слабость сектора развивающихся рынков (включая Турцию, Аргентину, ЮАР, признаки ослабления на прошлой неделе также демонстрировали Индия и Филиппины), риски усиления давления на Россию со стороны США по сирийскому вопросу, а также санкций из-за предполагаемого вмешательства России в выборы президента США, перечисляет эксперт внешние факторы негативного влияния.

Негатива в настроения инвесторов добавляют и риски введения новых санкций против Москвы со стороны ЕС — после того как Великобритания объявила, что подозревает двух сотрудников российской военной разведки в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль с использованием нервно-паралитического вещества.

Одновременно с этим Минфин и ЦБ не оказывают какой-либо поддержки рублю, объясняя его текущее ослабление временной волатильностью, отмечает ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. В конце прошлой недели, когда рубль также устанавливал антирекорды, вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что рубль в настоящее время сильно недооценен, и объяснил его снижение ожиданием второго раунда антироссийских санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран, в первую очередь Турции.

Аналитики ЦБ в своем обзоре «О чем говорят тренды» объяснили волатильность на российских финансовых рынках влиянием западных санкций и «эффектом заражения» от других развивающихся рынков — Турции и Аргентины. Волатильность курса рубля — как реализованная, так и вмененная — выросла в августе из-за традиционной для этого месяца невысокой ликвидности рынков, отметили в ЦБ, добавив, что на этом фоне «временная остановка покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила должна предотвратить возникновение излишней волатильности на рынке».

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Дело за ЦБ

Сейчас у Центробанка «неделя тишины» до запланированного на 14 сентября заседания совета директоров ЦБ по вопросу о размере ключевой ставки. За это время сомнения инвесторов могут усилиться из-за отсутствия соответствующих вербальных интервенций, считает Покатович. Остановить падение рубля, по его мнению, помогут формирование единой позиции правительства, Минфина и ЦБ по дальнейшему урегулированию ситуации на финансовых рынках и донесение данной позиции до инвесторов, что может остановить и падение ОФЗ. «Полагаю, что ЦБ на грядущем заседании стоит придерживаться своей независимой позиции, продолжить ужесточение своей риторики», — отмечает главный аналитик «БКС Премьер».

Повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. может позитивно отразиться на стабилизации рынков, утверждает он. В то же время со стороны правительства России поступают комментарии о «нежелательности» повышения ключевой ставки в текущих условиях, «и участники рынка сомневаются в наличии единой позиции экономического блока в этой турбулентной ситуации», добавляет эксперт.

Одновременно статистика США по рынку труда в очередной раз оказалась выше оценок рынка, что подтвердило ожидания инвесторов о продолжении роста американской экономики и укрепило веру в то, что ставка ФРС будет повышена еще дважды в этом году, напоминает Покатович. В конце сентября ФРС может повысить ставку, согласен Андрей Кочетков, а это еще больше сократит разрыв доходностей рубля и доллара, что является прямым сигналом для спекулянтов к бегству из рискованных инвестиций. «Соответственно, без более пристального внимания и заботы со стороны Минфина и ЦБ рубль обречен на продолжение своего ослабления, которое может дойти до 73–75 руб. за доллар в ближайшее время», — предупреждает он.