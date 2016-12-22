ЦБ впервые за два года установил курс евро выше 80 руб.

В пятницу, 7 сентября, Центральный банк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 руб. Таким образом, официальный курс европейской валюты превысил отметку в 80 руб. впервые с 5 марта 2016 года — в тот день за €1 давали 80,11 руб.
Накануне, 6 сентября, в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые за четыре месяца пробил отметку 80 руб. Курс евро превышал 80 руб. на Московской бирже и в марте 2016 года. Доллар 6 сентября подорожал до 69,23 руб., что стало рекордом по стоимости с апреля 2016 года.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал мнение, что на волатильность национальной валюты влияет ожидание нового пакета санкций США, а также новых деталей по «делу Скрипалей». Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов также связал новое падение рубля с ожиданием второго раунда антироссийских санкций. Помимо этого он указал на нестабильность на рынках развивающихся стран, имея в виду Турцию, ЮАР и Аргентину. По словам министра, системные инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков.
В Банке России волатильность на рынке объясняют ситуацией на развивающихся рынках. «На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — отмечается в докладе ЦБ «О чем говорят тренды», опубликованном в пятницу. Приостановка покупок валюты Центробанком должна предотвратить возникновение излишней волатильности, уверены в Банке России.
По данным на 13:42, евро остается на уровне выше 80,45 руб. (изменение к открытию минус 0,07 руб.). Доллар держится на уровне 69,17 руб. (изменение минус 0,09).