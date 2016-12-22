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ЦБ впервые за два года установил курс евро выше 80 руб.
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ЦБ впервые за два года установил курс евро выше 80 руб.
Финансы, 14:20
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ЦБ впервые за два года установил курс евро выше 80 руб.
Регулятор впервые за два года установил официальный курс евро выше 80 руб. Евро пробил эту отметку на бирже накануне, доллар подорожал до 69 руб.
Фото: Владислав Шатило / РБК

В пятницу, 7 сентября, Центральный банк России установил официальный курс евро на уровне 80,35 руб. Таким образом, официальный курс европейской валюты превысил отметку в 80 руб. впервые с 5 марта 2016 года — в тот день за €1 давали 80,11 руб.

Накануне, 6 сентября, в ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые за четыре месяца пробил отметку 80 руб. Курс евро превышал 80 руб. на Московской бирже и в марте 2016 года. Доллар 6 сентября подорожал до 69,23 руб., что стало рекордом по стоимости с апреля 2016 года.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказывал мнение, что на волатильность национальной валюты влияет ожидание нового пакета санкций США, а также новых деталей по «делу Скрипалей». Вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов также связал новое падение рубля с ожиданием второго раунда антироссийских санкций. Помимо этого он указал на нестабильность на рынках развивающихся стран, имея в виду Турцию, ЮАР и Аргентину. По словам министра, системные инвесторы стараются уходить с развивающихся рынков.

В Банке России волатильность на рынке объясняют ситуацией на развивающихся рынках. «На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — отмечается в докладе ЦБ «О чем говорят тренды», опубликованном в пятницу. Приостановка покупок валюты Центробанком должна предотвратить возникновение излишней волатильности, уверены в Банке России.

По данным на 13:42, евро остается на уровне выше 80,45 руб. (изменение к открытию минус 0,07 руб.). Доллар держится на уровне 69,17 руб. (изменение минус 0,09).

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Центробанк , волатильность , Валюта
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