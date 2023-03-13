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Аналитики усомнились, что ЦБ пойдет на повышение ставки в марте

Аналитики спрогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ в марте на уровне 7,5%
Замедление текущего темпа роста цен и ожидание инфляции вблизи 4% весной позволит сохранить ключевую ставку неизменной, считают эксперты. ЦБ будет рассматривать и вариант с повышением, но он, по их мнению, не станет основным
Вид на здание ЦБ РФ
Вид на здание ЦБ РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Совет директоров Банка России на заседании 17 марта сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых — таковы ожидания аналитиков, опрошенных РБК, и участников консенсус-прогноза Bloomberg (никто из них не высказался в пользу других вариантов).

На трех предыдущих заседаниях (в октябре и декабре 2022 года и феврале) регулятор также принимал решение о сохранении ставки 7,5%. Четыре раза подряд ЦБ оставлял ставку неизменной в 2020–2021 годах — на уровне 4,25% она продержалась восемь месяцев.

Наряду с сохранением ставки 17 марта будет рассматриваться и ее повышение на 25 б.п. — до 7,75%, допускает главный экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Но этот вариант не наберет большинства голосов, считает он. С тем, что ЦБ будет рассматривать вариант повышения до 7,75%, согласен и главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Риторика ЦБ тоже останется неизменной, полагает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. «С момента последнего заседания 10 февраля макроэкономическая ситуация не изменилась существенно», — объясняет он. На февральском заседании регулятор несколько ужесточил сигнал, отметив, что будет «оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина при этом не стала исключать и возможность снижения ставки в 2023 году. Но этот сценарий, по ее словам, является менее вероятным.

Почему Банк России может снова взять паузу

«Текущие темпы инфляции остаются умеренными — инфляция с исключением наиболее волатильных компонентов в феврале, скорее всего, будет ниже 4% в годовом выражении с поправкой на сезонность», — отмечает Рапохин. В январе годовая инфляция замедлилась с 11,94 до 11,77%, следует из данных Росстата, в феврале — до 10,99%, на 6 марта — до 9,43%, по оценке Минэкономразвития. Прошлогодний всплеск цен как раз начался в конце февраля — марте после начала военных действий на Украине и ввода западных санкций, поэтому теперь годовая инфляция отсчитывается от высокой базы.

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В марте—апреле за счет высокой базы инфляция может достичь 4–4,5% в годовом выражении, допускает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Ранее о достижении отметки в 4% весной говорила и Набиуллина. «Но это практически не будет характеризовать динамику цен здесь и сейчас», — указывала она.

Опросы населения показывают ожидания более быстрого роста цен. Согласно последнему опросу «инФОМ», проведенному по заказу ЦБ, инфляционные ожидания населения в феврале повысились с 11,6% (январь 2023-го) до 12,2%. «На этом фоне ЦБ сохранит в пресс-релизе фразу о готовности рассмотреть повышение ставок при дальнейшем усилении инфляционных рисков», — предполагает Рапохин. По его мнению, к повышению ЦБ может перейти на заседании в апреле, а к концу года ключевая ставка вырастет до 8,5%.

В то же время ценовые ожидания предприятий снижаются, обращает внимание Коныгин. Средний ожидаемый предприятиями темп прироста отпускных цен в ближайшие три месяца в январе составлял 6,3%, а в феврале — 4,5%, следует из данных мониторинга ЦБ. «На наш взгляд, ЦБ использует методы вербальных интервенций, говоря о рисках инфляции, но фактическое повышение ставки будет отложено до получения более аргументированных данных для этого действия», — считает он.

«Проинфляционные риски еще выросли с прошлого февральского заседания Банка России», — говорит Васильев. Речь идет об ослаблении курса рубля, росте инфляционных ожиданий, расширении бюджетного дефицита и дефиците кадров на рынке труда, перечисляет он. «Все четыре риска стали более выраженными к середине марта по сравнению с февралем, и поэтому вероятность повышения ставки выросла с прошлого заседания», — отмечает он.

В последнем бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» также красной линией проходит сигнал об усилении проинфляционных факторов, указывают в обзоре аналитики Росбанка. «На основе приведенных аргументов просматривается вывод, что ни один из факторов в отдельности не является достаточным для ужесточения денежно-кредитной политики, однако их резонанс в перспективе может потребовать повышения ключевой ставки», — считают они. Но на ближайшем заседании ставка останется на уровне 7,5%, единодушны эксперты.

Будут ли учтены новые бюджетные расходы

В рамках обращения к Федеральному собранию, которое было озвучено уже после февральского заседания ЦБ, Владимир Путин анонсировал ряд новых социальных мер (повышение МРОТ, выплаты маткапитала жителям новых территорий, создание фонда помощи семьям военнослужащих и другие), которые могут потребовать дополнительных бюджетных расходов. Экономисты оценили озвученные меры в 400–500 млрд руб.

ЦБ неоднократно отмечал, что смягчение бюджетной политики может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики. Но к озвученным расходам в целом не стоит относиться как к непосредственно проинфляционному фактору, стоит смотреть их разбивку, отмечает главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. «Пока не было сообщений от Минфина, что дефицит в этом году будет увеличиваться. Поэтому в данном ключе не стоит рассматривать расходы как обязательный фактор для повышения ключевой ставки», — рассуждает он.

Министр финансов Антон Силуанов после послания президента подтвердил прогноз по дефициту бюджета в 2%, добавляет Коныгин. «Очевидно, Минфин рассчитывает на дополнительные доходы, которые нивелируют дополнительные расходы. Дополнительные расходы не обязательно новые, возможно перераспределение. Одни из главных факторов роста доходов бюджета — это более слабый рубль, сбор с бизнеса и изменение бенчмарка по нефти [цены, которая будет использоваться для налоговых целей]. Мы не думаем, что ЦБ будет реагировать ставкой на бюджет в этот раз», — говорит эксперт.

Васильев полагает, что ЦБ все же учтет в решении по ставке дополнительные бюджетные расходы. С одной стороны, говорит он, регулятор действительно ориентируется в первую очередь на планы правительства по бюджету, которые пока не менялись. Но, с другой стороны, есть «существенные риски, что дефицит бюджета в этом году превысит плановые 2,9 трлн руб. и составит 4,3 трлн руб.». «Мы полагаем, что средняя цена нефти Urals в этом году составит $55 за баррель против $70, которые Минфин заложил в бюджет», — рассуждает эксперт.

По прогнозу Васильева, в базовом сценарии в 2023 году ЦБ повысит ставку до 8,25%. «Однако в рисковом сценарии, в случае ослабления курса рубля к доллару к отметке 80 и выше, а также в случае дальнейшего расширения дефицита бюджета, увеличивается вероятность того, что Центробанку в этом году придется поднять ключевую ставку до 8,5–9%», — не исключает Васильев.

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Маргарита Мордовина
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