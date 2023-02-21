Путин предложил дополнительно проиндексировать МРОТ на 10%

Владимир Путин: МРОТ в 2023 году вырастет на 18,5% – до 19 242 руб.

После дополнительной индексации МРОТ составит 19 242 руб., сообщил Путин

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году на 10%. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию. Трансляцию ведет РБК.

«В прошлом году он [МРОТ] был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года проиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января вдобавок к запланированному повышению провести еще одно — на дополнительные 10%», — сказал президент.

В итоге МРОТ вырастет на 18,5% и составит 19 242 руб., сообщил Путин.

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