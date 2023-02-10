Банк России не стал менять ключевую ставку третий раз подряд

Банк России сохранил ключевую ставку 7,5% еще как минимум на месяц. После быстрого смягчения политики в первой половине 2022 года регулятор взял длинную паузу, но он уже заявил, что готов к повышению ставки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Совет директоров Банка России на заседании 10 февраля принял решение сохранить ключевую ставку 7,5%, сообщил сам регулятор. Это третье подряд заседание, на котором он оставляет ставку неизменной — на уровне в 7,5% она находится с сентября прошлого года. Последний раз по аналогичному сценарию ЦБ действовал в 2020–2021 годах: во время пандемии регулятор снизил ставку до рекордно низких 4,25% и удерживал этот показатель на протяжении восьми месяцев (с конца июля по 23 апреля).

«Текущие темпы прироста цен возрастают, оставаясь умеренными в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились, но сохраняются на повышенном уровне. Динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза Банка России. Хотя население по-прежнему проявляет осторожность в потребительском поведении, появляются признаки восстановления потребительской активности», — отметил ЦБ.

Решение регулятора не стало сюрпризом для рынка: большинство аналитиков, опрошенных как Bloomberg, так и РБК, ожидали сохранения ставки в 7,5%, хотя некоторые не исключали, что ЦБ будет рассматривать ужесточение политики и даже может повысить ставку до 8%.

Почему ЦБ снова взял паузу

Регулятор принимает такое решение на фоне замедления инфляции — к 6 февраля, по его оценке, она составила 11,8% в годовом выражении против 12,7% в середине декабря 2022 года, когда ЦБ установил ставку в прошлый раз. Но темп роста цен ускоряется по сравнению с началом 2023 года, отмечает Банк России.

В пользу решения о сохранении ставки на прежнем уровне говорили и инфляционные ожидания населения, хотя сам ЦБ признает, что они остаются на повышенном уровне. Согласно январскому опросу «инФОМ» по заказу ЦБ, инфляционные ожидания граждан на ближайший год снизились с 12,1% в декабре до 11,6%.

Агентство Bloomberg 7 февраля со ссылкой на источники даже сообщило, что правительство давит на ЦБ, с тем чтобы регулятор давал более оптимистичные прогнозы по ситуации в экономике и просигнализировал о возможном понижении ключевой ставки. Однако пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил, что это не соответствует действительности, а правительство и ЦБ находятся в постоянном контакте и действуют в рамках своих полномочий.

Что может привести к ужесточению политики

Основными проинфляционными факторами, которые могли бы оказать влияние на решение ЦБ и привести к ужесточению, стали увеличение дефицита бюджета и последствия нефтяного эмбарго, отмечали эксперты. По итогам 2022 года дефицит бюджета составил 2,3% ВВП против 2%, анонсированных Минфином, и 0,9%, изначально заложенных в прогнозе. В январе расходы продолжили расти. По предварительной оценке, дефицит бюджета достиг 1,8 трлн руб. (в январе 2022 года был профицит 125 млрд руб.) при 2,93 трлн руб. запланированных на весь год. При этом Минфин заявлял, что данные по январскому убытку не являются до конца репрезентативными, так как в них не учтен ряд налоговых поступлений, к тому же увеличилось авансирование по некоторым статьям расходов.

«В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика», — подчеркивает ЦБ. Регулятор пишет, что в целом «на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных», в частности речь идет об «усилении внешних торговых и финансовых ограничений», которые могут ослабить спрос на товары российского экспорта и способствовать ускорению роста цен через курс рубля. Речь идет о последствиях нефтяного эмбарго.

В будущем бюджетная политика, а также нефтяное эмбарго могут заставить ЦБ ужесточить политику, полагают эксперты. «Не исключаем, что уже в марте Банк России может перейти к повышению, начав с 25 б.п.», — отмечают аналитики «Тинькофф Инвестиций» в своем обзоре.

Сам ЦБ указывает, что «будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» в случае усиления проинфляционных рисков. В декабре 2022 года риторика Банка России была мягче — такого сигнала он не давал.