Росстат зафиксировал нетипичную для конца зимы дефляцию

Потребительские цены в России снизились впервые с сентября, свидетельствуют свежие данные Росстата. Недельная дефляция в конце февраля составила 0,02%. Сильнее всего подешевели огурцы и полеты экономклассом

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

На неделе с 21 по 27 февраля в России была зафиксирована первая в 2023 году дефляция, следует из данных Росстата. Снижение цен оказалось незначительным — минус 0,02% после роста на 0,06% неделей ранее. В последний раз недельная дефляция наблюдалась в период с 13 по 19 сентября 2022 года, тогда она достигла 0,06%, завершив двухмесячный цикл снижения цен.

Для февраля такая динамика цен нетипична: дефляции в этом месяце не было как минимум 10 лет, сообщили РБК в Росстате. По состоянию на 27 февраля рост цен замедлился до 11,01% в годовом выражении, следует из данных Минэкономразвития.

Драйвером дефляции стали цены на плодоовощную продукцию, которые сократились в среднем на 0,8%. Сильнее всего подешевели огурцы — на 7,6%, причем цены на них снижаются вторую неделю: в предыдущий период огурцы потеряли 2,1% стоимости.

Как сообщил Росстат, в 46 субъектах России огурцы подешевели на 0,6–10%, а в 24 регионах — на 10,1–21,8%. Нынешний спад пришел на смену резкому взлету цен на огурцы в начале 2023 года (в январе цены на них увеличились на 34,3%), который сделал их лидером подорожания среди всех товаров. Как ранее писал РБК, это стало следствием в том числе удорожания энергоресурсов.

Огурцы внесли вклад минус 0,04 процентного пункта в недельный индекс, следует из расчетов РБК. Таким образом, без них цены подросли бы на 0,02%.

Вторую неделю продолжила дешеветь также белокочанная капуста — на 0,3% после 0,8% неделей ранее. А картофель потерял в цене 0,4%, отчитался Росстат.

Из других продовольственных товаров наибольшее снижение цен продемонстрировала гречневая крупа. В среднем по России она подешевела на 1%, но в отдельных регионах показатель достигал минус 11,6%, следует из данных Росстата. Снижение цен было зафиксировано также на вермишель (минус 0,6%), мясо кур (минус 0,5%), пшеничную муку и макаронные изделия (минус 0,4%).

Среди потребительских товаров сильнее всего подешевели телевизоры (минус 1,4% после снижения на 1,5% неделей ранее). Продолжили терять в цене смартфоны (минус 0,4%) и электропылесосы (минус 0,1%). А в секторе услуг наибольшее снижение стоимости было зафиксировано у авиаперелетов в салоне экономического класса — оно составило минус 3,7% после роста на 5,5% на предыдущей неделе.

В то же время лидером подорожания стал лук репчатый, цены на который увеличились на 3,4%. Стоимость бананов в среднем выросла на 2,7%, помидоров — на 2,4%, свеклы столовой — на 1,3%.

Ожидаемая коррекция

Зафиксированная Росстатом недельная дефляция еще не позволяет говорить о новом устойчивом или долгосрочном тренде для потребительских цен, полагает главный экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. По ее мнению, для этого необходимо дождаться данных по итогам месяца. «Плодоовощная продукция имела большую волатильность все последние месяцы. Мы видели, что в декабре 2022 года цены сложились лучше, чем можно было ожидать, а в январе, наоборот, чуть хуже. И наибольший вклад в это внесли именно плодоовощи», — отметила она.

По итогам 2022 года инфляция составила 11,94%, что оказалось лучше ожиданий. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал инфляцию 12,4%, при этом в декабре глава министерства Максим Решетников отмечал, что она может оказаться даже ниже — в интервале 12–12,4%. В январе инфляция в годовом выражении несколько замедлилась, снизившись до 11,77%.

Плодоовощам свойственна не только урожайная сезонность, которая часто приводит к дефляции летом, но и другая сезонность, связанная со спросом или прочими краткосрочными факторами, пояснила Донец. В части из них высока доля импорта, которая делает их чувствительными к изменению валютного курса, некоторые плодоовощи (например, тепличные) демонстрируют чувствительность к ценам на электроэнергию, тарифы на которую в 2022 году индексировались два раза.

Предварительно сложилось ощущение, что по итогам февраля очищенные от сезонности темпы роста цен снизятся относительно января, прогнозирует Донец. «Дальше по году мы ожидаем увидеть плавное снижение темпов роста цен. Получится, что пик мы как раз прошли в январе», — сказала она.

Плодоовощи достаточно сильно росли в цене последние месяцы, поэтому неудивительно, что происходит такой «откат назад» или коррекция, особенно по огурцам, считает заведующий лабораторией структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Алексей Ведев. Для перелетов же сейчас просто не сезон, констатирует он.

Кроме того, недельная инфляция охватывает около 100 позиций, в то время как месячная — более 550, напоминает эксперт. Это означает, что данные по итогам месяца могут отличаться, указывает он. Впрочем, в дальнейшем инфляция, скорее всего, действительно будет замедляться, учитывая эффект высокой базы 2022 года. Годовые темпы прироста могут сократиться до 4–6% к концу 2023 года, допускает Ведев.