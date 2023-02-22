Экономисты оценили стоимость мер из послания Путина

Стоимость новых социальных мер, озвученных Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию, составит 400–500 млрд руб., считают экономисты.

Фото: Максим Блинов / ТАСС

Новое послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, состоявшееся 21 февраля, стало одним из самых «недорогих» за последние годы: согласно собранным РБК оценкам экономистов, стоимость предложенных мер в среднем составит 400–500 млрд руб. Для сравнения: в 2021 году меры из послания оценивались экспертным сообществом в 1,2 трлн руб. (при прямых расходах — порядка 400 млрд), а в 2020-м Минфин заявлял, что послание потребует дополнительных ассигнований в размере более 4 трлн руб. В прошлом году послание не состоялось. За 2022 год инфляция в России составила почти 12% (в реальном выражении текущая стоимость денег снизилась).

К основным мерам из послания президента, которые потребуют дополнительного финансирования, эксперты отнесли следующие:

повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на дополнительные 10% с начала 2024 года;

выплата материнского капитала семьям на новых территориях, где дети появились после 2007 года;

создание специального фонда для адресной помощи семьям погибших военных и ветеранам специальной военной операции;

обновление общественного транспорта в субъектах;

льготная аренда для работников организаций ОПК.

Основной акцент в послании — социальный, предложенные меры в первую очередь нацелены на поддержку участников СВО и их семей, говорит РБК политолог Николай Миронов. «Инфраструктурные проекты упомянуты, но они не на первом плане и у них не такой масштаб, как бывало ранее, и сроки их реализации, очевидно, будут длиннее», — сказал он. «Очевидно, причина — в необходимости рационально подходить к формированию расходной части бюджета. Напротив, прозвучал ряд сигналов о необходимости наращивания доходов бюджета, и это будет приоритетом в ближайшее время», — указал Миронов.

Не называя конкретных цифр, озвученные в послании меры глава Минфина Антон Силуанов охарактеризовал как напряженные. «Планы напряженные. Безусловно, мы в трехлетнем бюджете учли определенные ресурсы на действующие планы, но видим, что ситуация подвижна и те решения, которые озвучил президент, будут в полном объеме обеспечены финансированием», — заявил он журналистам. Финансирование всех мер будет реализовано без расширения дефицита бюджета, официальный прогноз которого сохраняется на уровне 2% ВВП (2,9 трлн руб.), интерпретируют высказывания министра экономисты «Ренессанс Капитала».

По оценкам директора по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрия Полевого, дополнительные расходы на социальные меры могут достигнуть 800 млрд руб. «На данном этапе допускаю, что речь идет о допрасходах от 400 млрд до 800 млрд руб., часть из которых (250–300 млрд) может быть профинансирована за счет разового взноса крупного бизнеса», — написал он в своем телеграм-канале. Из этой суммы затраты на повышение МРОТ в 2024 году эксперт оценил в 70–110 млрд руб., а на выплату маткапитала — в 500–700 млрд руб. (исходя из оценочной численности всех жителей новых территорий в 6–8 млн человек). Эти оценки не включают расходы на льготное жилье и фонд поддержки участников СВО.

Более консервативное видение представил главный экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков. По его расчетам, дополнительные расходы в 2023 году будут значительно ниже — не больше 200–300 млрд руб.

Так, выдача сертификата на маткапитал и его использование серьезно разнесены во времени: в Крыму с населением 2 млн человек за четыре года было выдано порядка 110 тыс. сертификатов, а использовано лишь порядка 45 тыс., указал он. Вероятно, расходы на маткапитал в оставшиеся месяцы года не превысят десятков миллиардов рублей (30–40 млрд руб.). Специальный фонд для помощи участникам боевых действий Исаков оценил в 150 млрд руб., прибавил к этому обозначенную президентом сумму в 50 млрд на общественный транспорт, а расходы на МРОТ учитывать в оценке в принципе не стал, так как его увеличение произойдет только в следующем году. «Послание оказалось в два-три раза менее щедрым, чем ожидания консенсуса — ждали около 750 млрд руб. новых расходов», — резюмировал экономист.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что дополнительные расходы на реализацию мер послания не превысят 500 млрд руб. «Экспертно сказала бы, что это 0,4–0,5 трлн руб. в этом году. Речь про 2023 год (то есть без МРОТ)», — сказала она РБК. С порядком оценки в 0,4–0,5 трлн руб. согласен и главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «В любом случае, речь идет о тратах из бюджета в сотни миллиардов рублей», — сказал он. Повышение МРОТ обычно входит в число стандартных предвыборных мер и не связано со значимым финансированием из бюджета, написали аналитики «Ренессанс Капитала».

РБК направил запрос в Минфин о стоимости мер.