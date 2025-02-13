Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втрое

Денежный объем сделок с активами иностранцев, уходящих из России, в 2024 году сократился в три раза, подсчитали аналитики. На рынке стало больше сделок с закрытыми фондами и выросло число национализаций активов

Фото: Олег Яковлев / РБК

В 2024 году совокупный денежный объем сделок по выходу иностранцев из российских активов составил $3,38 млрд против $11,14 млрд в 2023 году, говорится в отчете по рынку M&A (слияний и поглощений) от агентства AK&M (есть у РБК).

Количество сделок тоже сократилось — с 97 (данные за 2023 год) до 58, оценивают аналитики. Больше всего сделок по выходу иностранцев из российских активов было в сфере строительства и девелопмента — 13 продаж активов на $724,8 млн, а также в машиностроении — 10 сделок на $478,5 млн.

«Активнее всего [в 2024 году] покидали российский рынок компании из Франции (за год были проданы девять активов, принадлежавших французским инвесторам), Германии (восемь сделок), США (семь транзакций), Великобритании и Австрии (по четыре), Японии, Швеции и Китаю (по три)», — указано в отчете.

Совокупная стоимость сделок M&A (учитывались сделки от $1 млн) на российском рынке слияний и поглощений составила $54,3 млрд против $50,7 млрд годом ранее. Но количество сделок сократилось с 536 до 499 транзакций, подсчитали в AK&M. Средняя стоимость сделки за вычетом крупнейших (более $1 млрд) по сравнению с 2023-м снизилась на 6,6%, до $58,5 млн.

С чем связано замедление исхода иностранцев из России

Объем и количество сделок по выкупу российских активов у иностранцев сокращается второй год подряд. Среди главных факторов — сокращение таких бизнесов на продажу после массовых выходов после начала военных действий России против Украины в феврале 2022 года и серия ужесточений условий для желающих покинуть Россию иностранных инвесторов. Последнее ужесточение произошло в октябре 2024 года, тогда подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями увеличила размер взноса в бюджет при выходе с 15 до 35% от рыночной стоимости актива, а также повысила дисконт, с которым могут быть выкуплены бизнесы уходящих иностранцев, — с 50 до 60% (то есть максимально возможная стоимость сделки — 40% от рыночной стоимости актива).

«При этом интерес к покупке таких бизнесов со стороны российских инвесторов по-прежнему достаточно силен, несмотря на существенно возросшую стоимость финансирования сделок, в том числе в силу наличия зачастую достаточно больших объемов денежных средств на балансах приобретаемых иностранных компаний», — отмечает партнер «Б1» Юлия Загорнова.

В 2025 году, во всяком случае в первом полугодии, количество сделок продолжит сокращаться, так как новые более жесткие условия были согласованы только в конце года, считает глава Blaze Consulting Леонид Никитин.

«Кроме того, вмешался второй фактор: иностранные активы теперь передают под временное управление без юридической экспроприации, однако с фактическим отчуждением прежних собственников от управления и использования. Таким образом, любые сделки с данными активами становятся невозможны», — говорится в отчете A&M.

В марте 2024 года правительство утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), для которых предусмотрена процедура «переезда» в России путем «приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав». Профильные министерства могут обратиться в арбитражный суд с иском о приостановке прав иностранцев в компании, и если такой иск будет удовлетворен, то нерезиденты утратят право голосовать на собраниях акционеров, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями в ЭЗО. Через такую процедуру уже прошли компании «Азбука вкуса», X5, «Русагро» и «Акрон», перечисляется в отчете AK&M. Но такая форма получила название «принудительная редомициляция», в данном случае речь в основном идет о смене юрисдикции компаний, которые контролировались собственниками-резидентами через зарубежные структуры. Перечень ЭЗО периодически расширяется: например, в конце января 2025-го в него внесли еще три компании.

Еще один фактор сокращения сделок по исходу иностранцев — отсутствие таких намерений среди тех, кто остался работать в России. «Многие иностранные компании, которые еще остались в России, не планируют уходить с рынка и делают это только под сильным давлением со стороны собственных властей», — говорится в отчете AK&M. В 2025 году ситуация для оставшихся в России компаний будет еще более неопределенной: на фоне президентства Дональда Трампа в США одни могут обрести «политическое прикрытие», чтобы остаться в стране, другие же получат возможность уйти, писал Reuters. Некоторые иностранные компании, с кем велся диалог о продаже, начали останавливать переговоры, так как есть перспектива улучшения геополитической обстановки, делится наблюдениями управляющий директор «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров.

Также фактором замедления на рынке M&A является высокая ключевая ставка Банка России (в 2024 году она выросла с 16 до 21%), так как большое количество сделок предполагало заемное финансирование, добавляет Нунупаров. «Также стоит отметить, что банки стали менее охотно выдавать кредиты под M&A в связи с ужесточением нормативов по капиталу для банков. Плюс на фоне высоких ставок растут риски по имеющимся заемщикам, что заставляет банки более аккуратно подходить к выбору новых заемщиков», — объясняет эксперт.

Что изменилось на рынке слияний и поглощений

Рост сделок с ЗПИФами (закрытый паевой инвестиционный фонд) и увеличение числа национализаций компаний (то есть их передачи в государственную собственность) стали новыми трендами в 2024 году, отмечается в отчете AK&M.

Так, в 2024 году прошло 13 сделок, покупателями активов в которых выступило не конкретное лицо или круг лиц, а ЗПИФ, подсчитали аналитики. Общая сумма таких сделок составила $7,41 млрд. С участием ЗПИФов была проведена и крупнейшая на российском рынке сделка: покупка за $5,29 млрд. активов «Яндекса» консорциумом инвесторов (ЗПИФ «Консорциум.Первый»).

У таких сделок есть ряд преимуществ, обращают внимание эксперты. Во-первых, акционеры ЗПИФов остаются анонимными, таким образом, через участие в ЗПИФ владелец бизнеса может избежать его попадания под санкции. Во-вторых, структурирование активов через ЗПИФ позволяет организовать «гладкую» передачу бизнеса наследникам.

Также растущая популярность ЗПИФов в России связана с ограничением в использовании зарубежных трастовых структур, которые ранее использовались в сделках, добавляет партнер Kept, руководитель группы по оказанию налоговых услуг в области M&A Дмитрий Гараев. Кроме того, ЗПИФы в некоторых случаях дают налоговые преимущества, продолжает эксперт.

В последние годы на рынке M&A сформировался яркий тренд на рост количества непубличных сделок и сделок с нераскрытыми покупателями и источниками финансирования, их главным инструментом является ЗПИФ, подтверждает аналитик Aspring Capital Святослав Сафронов. «Вероятно, количество таких сделок не уменьшится до тех пор, пока существенные санкционные ограничения не будут отменены», — считает он.

«Мы ожидаем роста числа сделок с участием ЗПИФов, наблюдая динамику их (фондов. — РБК) регистрации в Банке России в последние годы. Это может быть связано с ожиданиями усиления санкционного давления, а также с удобством консолидации активов в едином периметре», — согласен генеральный директор УК General Invest Михаил Ильянович.

Что касается второго тренда — роста национализации компаний, то в 2024 году в AK&M зафиксировали десять сделок по национализации по решению суда, превысивших $1 млн по сумме за 2024 год, их общая стоимость составила $3,89 млрд. При этом аналитики отмечают, что технически таких сделок было больше, но не все они попали в статистику, так как некоторые из них были безденежные или суд неправильно оценивал компанию, завышая или занижая ее рыночную стоимость.